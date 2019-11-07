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Финансы ,  
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Хасис объяснил принцип скупки компаний Сбербанком
Сбербанк покупает наиболее востребованные у клиентов сервисы, рассказал его первый зампред Лев Хасис. Поэтому на рынке foodtech, оцениваемом в триллионы рублей, Сбербанк не мог не присутствовать
Лев Хасис (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сбербанк при выборе компаний для поглощения или сотрудничества смотрит на востребованность сервиса и степень проникновения цифровых технологий в этой сфере, а затем решает, приобретать лидера рынка или его конкурентов. Об этом журналистам рассказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

По его словам, в первую очередь Сбербанк смотрит на самые востребованные сервисы. «Люди, понятно, что едят каждый день, часто два или три раза, иногда больше, но это — потребность, которая существует. И не быть каким-то образом игроком на рынке еды во всех ее видах мы не можем», — отметил Хасис. В качестве примера он привел совместное предприятие с Mail.Ru Group. Оно было создано в июне и оценивалось более чем в 100 млрд руб. Банк внес в СП долю в FoodPlex (35%) и около 38 млрд руб., а интернет-компания — сервис доставки еды Delivery Club, долю в сервисе такси «Ситимобил» и 7,7 млрд руб.

СП должно «полностью покрыть эту потребность», отметил Хасис. «Накормить людей дома, когда они готовят сами, привезти им продукты, привезти им готовую еду или привезти их в предприятие общественного питания, в ресторан, в кафе. Это гигантский рынок, измеряемый триллионами рублей, и мы на нем хотим быть, потому что это очень важно для наших клиентов», — сказал зампред Сбербанка.

Среди других примеров сделок Сбербанка — сферы развлечений и медиа, продолжил он. «То, на что человек тратит время, чтобы получить удовольствие. Это могут быть новости, это могут быть и другие сервисы, где человек развлекается с помощью цифровых технологий. И, конечно, мы не можем пропустить эту историю», — сказал Хасис.

В конце августа Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке 46,5% Rambler Group. Банк стал совладельцем интернет-изданий Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информационного агентства RamblerNewsService, порталов Rambler, Afisha.Ru, блог-платформы Livejournal.com, а также онлайн-кинотеатра Okko.

Еще один интересный для Сбербанка сектор — сервисы, обеспечивающие мобильность, отметил Хасис. «Люди должны перемещаться не только на работу и обратно, но и по городу», — сказал первый зампред банка.

Сбербанк при оценке активов смотрит на то, «насколько тот или иной рынок является уже подверженным влиянию новых цифровых технологий». «И те рынки, на которые мы выходим, — это в первую очередь те рынки, где еще очень большое значение имеют офлайн-игроки. И эти рынки только начинают подвергаться воздействию цифровых технологий. И мы там видим огромный потенциал», — объяснил Хасис. В Сбербанке не считают, что нужно тратить время на те сферы, которые «уже очень сильно оцифрованы». «Бессмысленно сейчас пытаться создать социальную сеть, это очень дорого», — отметил первый зампред.

Наконец, Сбербанк решает, приобретать ли лидера рынка или инвестировать в его ближайших конкурентов. «Это все зависит от того, насколько мы верим в то, что премия, которую мы можем заплатить за лидера рынка, оправданна», — объяснил Хасис. Он добавил, что лидеры рынка всегда стоят намного дороже.

Когда HeadHunter выходил на IPO, Сбербанк спрашивали, почему он не участвует в размещении, напомнил первый зампред Сбербанка (по итогам IPO на NASDAQ HeadHunter оценили в $837,5 млн). «Для нашей экосистемы это очень важный сервис. Но мы исходим из того, что Rabota.ru — это сильный бренд (Cбербанк объявил о приобретении этого сервиса весной. — РБК). Второе — у нас есть сильная команда. Дальше мы смотрим — для того, чтобы сделать их одним из лидеров рынка, нам нужно будет потратить миллиард или больше долларов. Или мы можем это сделать за кардинально другие деньги», — сказал Хасис. Целесообразнее сделать лидера из второй или третьей компании на рынке, чем купить первую компанию, считает он.

Авторы: Евгения Чернышова, Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Лев Хасис
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