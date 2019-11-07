Хасис объяснил принцип скупки компаний Сбербанком

Сбербанк покупает наиболее востребованные у клиентов сервисы, рассказал его первый зампред Лев Хасис. Поэтому на рынке foodtech, оцениваемом в триллионы рублей, Сбербанк не мог не присутствовать

Лев Хасис (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сбербанк при выборе компаний для поглощения или сотрудничества смотрит на востребованность сервиса и степень проникновения цифровых технологий в этой сфере, а затем решает, приобретать лидера рынка или его конкурентов. Об этом журналистам рассказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

По его словам, в первую очередь Сбербанк смотрит на самые востребованные сервисы. «Люди, понятно, что едят каждый день, часто два или три раза, иногда больше, но это — потребность, которая существует. И не быть каким-то образом игроком на рынке еды во всех ее видах мы не можем», — отметил Хасис. В качестве примера он привел совместное предприятие с Mail.Ru Group. Оно было создано в июне и оценивалось более чем в 100 млрд руб. Банк внес в СП долю в FoodPlex (35%) и около 38 млрд руб., а интернет-компания — сервис доставки еды Delivery Club, долю в сервисе такси «Ситимобил» и 7,7 млрд руб.

СП должно «полностью покрыть эту потребность», отметил Хасис. «Накормить людей дома, когда они готовят сами, привезти им продукты, привезти им готовую еду или привезти их в предприятие общественного питания, в ресторан, в кафе. Это гигантский рынок, измеряемый триллионами рублей, и мы на нем хотим быть, потому что это очень важно для наших клиентов», — сказал зампред Сбербанка.

Среди других примеров сделок Сбербанка — сферы развлечений и медиа, продолжил он. «То, на что человек тратит время, чтобы получить удовольствие. Это могут быть новости, это могут быть и другие сервисы, где человек развлекается с помощью цифровых технологий. И, конечно, мы не можем пропустить эту историю», — сказал Хасис.

В конце августа Сбербанк объявил о закрытии сделки по покупке 46,5% Rambler Group. Банк стал совладельцем интернет-изданий Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информационного агентства RamblerNewsService, порталов Rambler, Afisha.Ru, блог-платформы Livejournal.com, а также онлайн-кинотеатра Okko.