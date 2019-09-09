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ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро
Российские банки рискуют недосчитаться процентных доходов из-за отрицательных ставок в еврозоне, сообщил ЦБ. Участники рынка скованы законодательством и не могут брать с клиентов деньги за открытие вкладов в евро
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Российские банки могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, сообщил Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков». Регулятор указывает, что кредитные организации вынуждены предлагать клиентам лучшие условия по таким продуктам, чем получают сами за рубежом. Причина — в разнице ставок и особенностях российского законодательства.

«При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством», — говорится в материалах ЦБ.

Таким образом, привлечение депозитов в евро становится для банков затратной операцией. Как поясняет регулятор, это «оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли».

Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери. В июле банк «Авангард» прекратил прием депозитов от граждан и юрлиц в евро, объяснив это отрицательными ставками по аналогичным продуктам в еврозоне. С августа банк также взимает ежемесячную комиссию за ведение текущих счетов в евро, если сумма вложений превышает €10 тыс.

В конце августа похожий подход стал применять Ситибанк, отмечал Frank RG. В его линейке нет депозитов в евро, но за хранение европейской валюты на счетах организация решила взимать комиссию. Для сумм от €100 тыс. она составляет 0,4% в год, если объем таких вложений превышает половину всех средств клиента в Ситибанке.

Менее выгодные условия по вкладам в иностранной валюте нельзя назвать проблемой, поскольку это повышает привлекательность рублевых депозитов, констатирует регулятор. «По мере девалютизации обязательств российского банковского сектора его подверженность риску снижения процентных ставок в ведущих странах будет снижаться», — говорится в материалах ЦБ.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Банки, Вклады
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