ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В мае депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. Причиной сокращения депозитов ЦБ назвал длительные майские праздники

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В мае, когда в российских регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, россияне вновь начали забирать вклады из банков, следует из данных ЦБ, поступивших в РБК. За месяц средства физлиц на депозитах сократились на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб., — на 1 мая объем средств, привлеченных от населения во вклады, составлял 31,48 трлн руб. (*.pdf). Валютную структуру оттока ЦБ не раскрыл.

Как отмечает Банк России, отток средств граждан в мае был «характерен для этого месяца». «Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — объяснили в пресс-службе регулятора.

Уже в первую декаду июня ситуация улучшилась. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — утверждают в ЦБ. Регулятор, однако, не раскрыл динамику по депозитам отдельно от счетов.