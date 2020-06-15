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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

В мае депозиты населения сократились, но отток был не таким серьезным, как в начале кризиса, сообщил Банк России. Причиной сокращения депозитов ЦБ назвал длительные майские праздники
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В мае, когда в российских регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, россияне вновь начали забирать вклады из банков, следует из данных ЦБ, поступивших в РБК. За месяц средства физлиц на депозитах сократились на 0,1%, или примерно на 31,5 млрд руб., — на 1 мая объем средств, привлеченных от населения во вклады, составлял 31,48 трлн руб. (*.pdf). Валютную структуру оттока ЦБ не раскрыл.

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд
Финансы
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Как отмечает Банк России, отток средств граждан в мае был «характерен для этого месяца». «Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате», — объяснили в пресс-службе регулятора.

Уже в первую декаду июня ситуация улучшилась. «Средства населения на счетах также прибавили (0,5%), причем росли остатки как в рублях, так и в валюте», — утверждают в ЦБ. Регулятор, однако, не раскрыл динамику по депозитам отдельно от счетов.

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Финансы
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В апреле россияне в основном забирали из банков валютные вклады, совокупная депозитная база выросла на 1,2%, или на 371 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты связывали это с политикой самих банков: кредитные организации с марта, на фоне уменьшения ставки ФРС США, стали снижать доходность долларовых депозитов либо прекращали оформление таких продуктов.

Еще одна причина, по словам экспертов, — слухи о возможной экспроприации валютных вкладов. Подобные дискуссии стали появляться в марте на профильных банковских форумах после предложения президента ввести налог на процентные доходы по депозитам свыше 1 млн руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина исключила риск введения ограничений на снятие вкладов, назвав мораторий невозможным.

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению
Финансы
Эльвира Набиуллина

Банки также зафиксировали переток средств из рублевых депозитов на текущие счета, писал РБК. В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции.

Автор: Юлия Кошкина
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ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции
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Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
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