Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в долларах США

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах на 0,3 процентных пункта, следует из данных на сайте кредитной организации.

Годовая ставка вклада «Сохраняй» составляет 0,55%, если вложить от $20 тыс. на срок от года до двух лет. Согласно архиву процентных ставок, с 19 сентября 2019 года по 2 июня текущего года она была 0,85%.

За этот же период и с аналогичными условиями максимальная ставка долларового вклада «Пополняй» составляла 0,5%. Теперь она уменьшилась на 0,15 процентных пунктов до 0,35%.

Максимальная ставка вклада «Управляй» с сентября 2019 года составляла 0,3%, однако теперь снизилась до 0,2% при открытии вклада от одного до двух лет и от $20 тыс.