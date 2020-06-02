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Финансы ,  
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Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в долларах США

Сбербанк SBER ₽212 +4,1% Купить
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах на 0,3 процентных пункта, следует из данных на сайте кредитной организации.

Годовая ставка вклада «Сохраняй» составляет 0,55%, если вложить от $20 тыс. на срок от года до двух лет. Согласно архиву процентных ставок, с 19 сентября 2019 года по 2 июня текущего года она была 0,85%.

За этот же период и с аналогичными условиями максимальная ставка долларового вклада «Пополняй» составляла 0,5%. Теперь она уменьшилась на 0,15 процентных пунктов до 0,35%.

Максимальная ставка вклада «Управляй» с сентября 2019 года составляла 0,3%, однако теперь снизилась до 0,2% при открытии вклада от одного до двух лет и от $20 тыс.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Финансы
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В пресс-службе Сбербанка «РИА Новости» рассказали, что снижение ставок обусловлено общей тенденцией на рынке вкладов в долларах США.

«Ведомости» отмечают, что в конце мая ВТБ также снизил ставки вкладов в долларах на 0,05–0,15 процентных пункта. По данным издания, максимальная ставка в розничном сегменте теперь не превышает 0,5% годовых. Представитель ВТБ назвал новые ставки конкурентными и отметил, что доля валюты в общем объеме розничного привлечения не превышает 10%.

Помимо этого, Совкомбанк сократил ставку на 0,5 п.п., максимальная снизилась до 1,2% годовых, а Газпромбанк — на 0,2 п.п., до 0,8%.

Согласно статистике Банка России, в апреле клиенты российских банков забрали с депозитов $1,1 млрд. За месяц объем вкладов сократился на 1,2% и к 1 мая составил $88,2 млрд. Объем валютных вкладов снижался четыре месяца подряд: с начала года россияне сняли почти весь объем валюты, который накопили в банках с прошлого года.

Теги: Сбербанк, вклады
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