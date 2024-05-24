Банки стали лояльнее относиться к заемщикам с просрочками по кредитам

С октября 2023 года банки активизировали кредитование клиентов с высоким уровнем риска, заметил ЦБ. Эти риски они компенсируют повышенными ставками

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На фоне роста ставок российские банки стали активнее предоставлять потребкредиты заемщикам с более высоким уровнем риска — клиентам без кредитной истории или с просрочками по обязательствам, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Тенденция наметилась в четвертом квартале 2023-го — первом квартале 2024 года. Как указывает ЦБ, изменение поведения кредиторов связано с несколькими факторами.

Во второй половине прошлого года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, и вслед за этим ставки по розничным кредитам выросли. На этом фоне платежеспособные клиенты снизили спрос на займы.

Одновременно для банков были отменены ограничения ПСК (полной стоимости кредитов) — ставки по ссудам временно могут быть выше пороговых требований ЦБ. Это позволило участникам рынка больше «перекладывать» в ставки риски работы с определенными группами клиентов (то есть делать ставки для них выше).

«Временная отмена данного ограничения позволила банкам кредитовать более рискованных заемщиков, которым ранее они чаще отказывали в получении кредита», — говорится в обзоре. Такие клиенты при этом имеют относительно низкие показатели долговой нагрузки (ПДН), что позволяет банкам наращивать кредитование в тех клиентских нишах, где регулирование ЦБ слабее. В течение 2023 года Банк России планомерно повышал для участников рынка риск-коэффициенты по необеспеченным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким ПДН, и вводил прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) на выдачу таких ссуд.

За четвертый квартал 2023-го — первый квартал 2024 года новыми заемщиками банков стали примерно 1,6 млн россиян, сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния. Но это не означает, что все попадают в группу высокорисковых, утонил он.

Какой эффект дали меры ЦБ

Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и усиление регулирования, темпы необеспеченного кредитования остаются высокими, констатирует регулятор. Если в январе—феврале прирост портфеля составлял 0,9%, то в марте он ускорился вдвое, до 1,8%.

Такую динамику обеспечивает сегмент кредитных карт: в четвертом квартале 2023-го — первом квартале 2024 года на этот продукт пришлась примерно половина от общего объема выдач. При этом 73% задолженности по кредиткам на 1 апреля 2024 года было сформировано за счет выдач по картам, выпущенным до 2023 года.

За тот же период банки снизили объем предоставленных кредитов наличными на 24% по сравнению со вторым—третьим кварталами 2023 года. ЦБ связывает это с эффектом макропруденциальных лимитов. В обзоре Банк России приводит данные о динамике выдач ссуд в зависимости от уровня ПДН. Сейчас регулирование распространяется на потребкредиты с ПДН выше 80% (клиент тратит на погашение имеющихся займов свыше 80% среднемесячного дохода) и с ПДН от 50 до 80% (на выплаты по долгам уходит 50–80% дохода). И в сегменте кредитов наличными, и в кредитных картах доля выдач с высоким ПДН упала и вернулась в «зеленую зону», следует из материалов ЦБ.

До появления МПЛ — в четвертом квартале 2022 года — на кредиты наличными с ПДН выше 80% приходилось больше трети объема предоставляемых ссуд. После применения нового регулирования доля таких ссуд стала снижаться и дошла до 4% в конце прошлого — начале этого года. ЦБ фиксировал переток выдач в клиентский сегмент с ПДН 50–80% — доля таких продаж январе—октябре подскочила выше 40%, но после ужесточения требований уже по таким ссудам она упала до 21% в первом квартале 2024 года.

В сегменте кредитных карт МПЛ работают, хоть и не так быстро. В конце 2022 года на заемщиков с ПДН выше 80% приходилось 38% предоставленного банками лимита по кредиткам, в течение прошлого года показатель падал и в январе—марте 2024 года достиг 22%. Пока это больше значений по МПЛ, установленных ЦБ, поскольку значительная часть задолженности формируется по давно выданным картам.

Подавляющее большинство российских банков соблюдают МПЛ, подчеркивает регулятор: «Общий объем задолженности по кредитам, выданным с нарушением МПЛ, относительно невелик — менее 0,1% в первом квартале 2024 года».

Почему ЦБ все еще видит риски в необеспеченном кредитовании

Как отмечается в обзоре, доля «плохих» долгов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) в портфеле необеспеченных кредитов стабильна и находится на уровне 7,7% на 1 апреля.

«Качество обслуживания долга в том числе поддерживается за счет роста доходов населения», — объясняет регулятор, но подчеркивает, что ранние индикаторы указывают на ухудшение ситуации с обслуживанием таких долгов с осени прошлого года.

ЦБ проанализировал беззалоговые ссуды с просрочкой от 30 дней (NPL 30+). Если в июле 2023 года доля таких кредитов составляла всего 0,4% портфеля банков, то в январе этого года — 1,2%.

«Ухудшение качества обслуживания кредитов в первую очередь связано с наращиванием банками кредитования по более высоким ставкам. Это привело к снижению спроса на кредит со стороны более платежеспособных заемщиков. Кредиты по высоким ставкам чаще берут более рискованные заемщики», — объясняет Банк России. Поэтому с июля 2024 года ЦБ поднимет для кредиторов надбавки по необеспеченным ссудам, выдаваемым по высоким ставкам.

В сегменте кредитных карт негативных тенденций, связанных с ростом ранней просрочки, регулятор пока не наблюдает.

Чтобы сдержать дальнейшее накопление рисков в необеспеченном кредитовании, Банк России с третьего квартала еще раз ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченным ссудам и кредитным картам. Предельно допустимая доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах будет снижена для банков с 25 до 20%. ЦБ также не намерен продлевать для банков послабление по ПСК после 1 июля 2024 года, сообщил Габуния.