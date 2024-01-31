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Общество ,  
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Почти половина россиян захотели установить самозапрет на кредиты

Superjob: 45% россиян заявили о готовности установить самозапрет на кредиты

Согласно опросу Superjob, 45% россиян хотят установить самозапрет на выдачу кредита. Это следует из материалов сервиса по поиску работы, поступивших в РБК.

По материалам Superjob, с момента проведения аналогичного исследования в 2023 году, количество россиян, планирующих оформить самозапрет на выдачу кредитов, выросло с 28% до 45%. Чаще других о готовности говорили респонденты старше 45 лет (51%) и россияне, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (48%).

Саму идею законопроекта поддерживают 74% опрошенных, за два года это число выросло на 10 п.п. Чаще всего в поддержку инициативы высказываются россияне с заработком от 100 тыс. руб. в месяц (80%). Против высказались только 6%, объяснив это попыткой переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан. 

Опрос проводился с 26 по 29 января, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Такой финансовый механизм поможет обезопасить россиян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя.

Законодатели предлагают упростить для россиян механизм установки самозапрета на кредиты — подавать заявление о добровольном отказе от получения ссуд планируется разрешить не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Норма может заработать с января 2026 года.

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Теги
потребкредиты россияне соцопрос кредитование Superjob
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