ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

ЦБ сообщил, что введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов с начала 2023 года

Банк России решил вернуться к ужесточению правил кредитования, чтобы снизить риски в сегменте необеспеченной розницы. Речь идет о новых количественных ограничениях, ЦБ вводит их на фоне сильного восстановления рынка в кризис

Фото: Андрей Любимов / РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году, на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.

Макропруденциальные надбавки применяются для необеспеченных кредитов и ипотеки. Как отмечается в докладе Банка России, в последние месяцы наметилась тенденция восстановления необеспеченного потребительского кредитования, а заодно и «возвращения рискованных практик». В этих условиях ЦБ считает необходимым вернуться к идее более жесткого регулирования. В докладе анонсированы два варианта применения МПЛ.

Для банков с универсальной лицензией макропруденциальные лимиты будут распространяться на два сегмента кредитов — необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт. При этом МПЛ будут устанавливаться отдельно по двум параметрам — сроку кредита и показателю долговой нагрузки (ПДН, или отношение расходов заемщика на все кредиты к его ежемесячному доходу). На кредиты клиентам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Долю ссуд со сроком более пяти лет планируется ограничить на уровне 10%. Таким образом, для универсальных банков будут одновременно действовать четыре лимита.

Для микрофинансовых организаций (МФО) будут действовать два лимита. Клиентам с ПДН выше 80% микрофинансисты смогут выдавать не больше 35% от всего объема потребительских займов и займов с лимитом кредитования.

На банки с базовой лицензией новые требования пока распространяться не будут. «Их вклад в рост долговой нагрузки граждан минимален», — пояснил ЦБ.

По расчетам регулятора, под ограничения может попасть до 10% от объема, который банки предоставляют за квартал, и 14% займов от МФО.

«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок», — признает ЦБ.

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Ограничения вводятся на фоне восстановления рынка, несмотря на кризис. В августе банки выдали россиянам кредиты на 1,1 трлн руб., этих уровней показатель достиг впервые с февраля. Весной банки резко сократили выдачи на фоне опасений по поводу платежеспособности россиян в кризис, а сами клиенты тоже не торопились брать кредиты по очень высоким ставкам: теперь ситуация изменилась. В частности, 49% в общем объеме приходится на кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали их на 539,9 млрд руб., что почти на четверть больше, чем в июле, и максимум с декабря прошлого года.

Какие ограничения в кредитовании уже применяет ЦБ С 1 октября 2019 года российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков, который, по задумке ЦБ, должен отражать степень закредитованности клиентов. В зависимости от ПДН к выдаваемой ссуде должны применять тот или иной коэффициент риска — как правило, чем выше уровень долговой нагрузки заемщика, тем «дороже» этот кредит для банка с точки зрения капитала. Такие макропруденциальные надбавки используются одновременно для ограничения рискованного кредитования и для накопления банками буферов капитала. В кризисные периоды этот запас капитала может быть распущен для стимулирования новых выдач кредитов — так было во время пандемии 2020 года и весной 2022 года. В отличие от макронадбавок МПЛ «не создадут дополнительной нагрузки на капитал банков и МФО», аргументирует ЦБ применение дополнительных мер.

Как внедрение лимитов от ЦБ повлияет на рынок

Российские банки с осторожностью комментировали планы ЦБ по введению прямых количественных ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. В частности, участники рынка предупреждали о корректировке своих риск-политик и снижении доступности кредитов для некоторых категорий заемщиков.

Как утверждается в докладе ЦБ, применение МПЛ позволит «более равномерно» распределять рискованные кредиты в банковском секторе и в конечном счете «обеспечит рост экономики без избыточных рисков».

«Первоначально МПЛ будут ограничивать поток заемных средств физическим лицам от банков и МФО. Но впоследствии за счет действия МПЛ доля доходов граждан, которые они направляют на обслуживание кредитов, окажется ниже (чем была бы при отсутствии ограничений), что будет способствовать восстановлению спроса», — указывает ЦБ.

Банк России предупредил, что в дальнейшем новые лимиты по необеспеченным потребкредитам будут использоваться для ограничения «циклического роста долговой нагрузки населения». При этом существующие макропруденциальные надбавки могут вводиться «при необходимости для покрытия остаточного риска».

По ипотеке ЦБ не сможет вводить прямые количественные ограничения, поскольку на это у него сейчас нет полномочий, поэтому пока сдерживание рисков в этом сегменте будет осуществляться за счет надбавок. 19 сентября Банк России объявил, что с 1 декабря повысит коэффициенты риска для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом до 10%.