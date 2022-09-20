ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 60,05 (+0,01) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 60,02 (-0,15) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:26
В НАТО заявили, что альянс не воюет с Россией, поддерживая Украину Политика, 16:22
В Кремле запланировали заявление Путина по референдумам Политика, 16:16
Вы часто болеете без причины. Вот в чем может быть дело Pro, 16:12
Вратарь Федотов отозвал иск к отправившей его в армию призывной комиссии Спорт, 16:10
Торги юаневыми облигациями «Роснефти» начались без ажиотажного спроса Инвестиции, 16:07
КХЛ лишила выплат покинувшие лигу из-за операции на Украине клубы Спорт, 16:06
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 16:03
В РФС оценили наказание тренера украинцев после слов о «врагах» россиянах Спорт, 16:02
Центробанк: около 60% нелегальных финопераций проходят в криптовалютах Крипто, 15:56
No One, 12 Storeez, LIMÉ, Ecco и другие: 17 коллекций нового сезона Стиль, 15:55
Лукашенко поручил создать «абсолютно откровенную» концепцию безопасности Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:51
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Финансы ,  
0 

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

ЦБ сообщил, что введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов с начала 2023 года
Банк России решил вернуться к ужесточению правил кредитования, чтобы снизить риски в сегменте необеспеченной розницы. Речь идет о новых количественных ограничениях, ЦБ вводит их на фоне сильного восстановления рынка в кризис
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году, на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.

Макропруденциальные надбавки применяются для необеспеченных кредитов и ипотеки. Как отмечается в докладе Банка России, в последние месяцы наметилась тенденция восстановления необеспеченного потребительского кредитования, а заодно и «возвращения рискованных практик». В этих условиях ЦБ считает необходимым вернуться к идее более жесткого регулирования. В докладе анонсированы два варианта применения МПЛ.

ЦБ вернулся к ужесточению правил выдачи ипотеки
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

  • Для банков с универсальной лицензией макропруденциальные лимиты будут распространяться на два сегмента кредитов — необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт. При этом МПЛ будут устанавливаться отдельно по двум параметрам — сроку кредита и показателю долговой нагрузки (ПДН, или отношение расходов заемщика на все кредиты к его ежемесячному доходу). На кредиты клиентам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Долю ссуд со сроком более пяти лет планируется ограничить на уровне 10%. Таким образом, для универсальных банков будут одновременно действовать четыре лимита.
  • Для микрофинансовых организаций (МФО) будут действовать два лимита. Клиентам с ПДН выше 80% микрофинансисты смогут выдавать не больше 35% от всего объема потребительских займов и займов с лимитом кредитования.
  • На банки с базовой лицензией новые требования пока распространяться не будут. «Их вклад в рост долговой нагрузки граждан минимален», — пояснил ЦБ.

По расчетам регулятора, под ограничения может попасть до 10% от объема, который банки предоставляют за квартал, и 14% займов от МФО.

«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок», — признает ЦБ.

Россияне резко увеличили спрос на кредитки
Финансы
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Если должник пенсионер. Можно ли взыскать с него долг
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images «Охрана мешает флиртовать с девушками»: глава Palantir — о работе с ЦРУ
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как поднять ребенка в школу или детский сад без крика и паники: 7 советов
Инструкции
Pro
Уйти, чтобы вернуться: зачем иностранцы продают бизнес топ-менеджменту
Инструкции

Ограничения вводятся на фоне восстановления рынка, несмотря на кризис. В августе банки выдали россиянам кредиты на 1,1 трлн руб., этих уровней показатель достиг впервые с февраля. Весной банки резко сократили выдачи на фоне опасений по поводу платежеспособности россиян в кризис, а сами клиенты тоже не торопились брать кредиты по очень высоким ставкам: теперь ситуация изменилась. В частности, 49% в общем объеме приходится на кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали их на 539,9 млрд руб., что почти на четверть больше, чем в июле, и максимум с декабря прошлого года.

Какие ограничения в кредитовании уже применяет ЦБ

С 1 октября 2019 года российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков, который, по задумке ЦБ, должен отражать степень закредитованности клиентов. В зависимости от ПДН к выдаваемой ссуде должны применять тот или иной коэффициент риска — как правило, чем выше уровень долговой нагрузки заемщика, тем «дороже» этот кредит для банка с точки зрения капитала.

Такие макропруденциальные надбавки используются одновременно для ограничения рискованного кредитования и для накопления банками буферов капитала. В кризисные периоды этот запас капитала может быть распущен для стимулирования новых выдач кредитов — так было во время пандемии 2020 года и весной 2022 года.

В отличие от макронадбавок МПЛ «не создадут дополнительной нагрузки на капитал банков и МФО», аргументирует ЦБ применение дополнительных мер.

Как внедрение лимитов от ЦБ повлияет на рынок

Российские банки с осторожностью комментировали планы ЦБ по введению прямых количественных ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. В частности, участники рынка предупреждали о корректировке своих риск-политик и снижении доступности кредитов для некоторых категорий заемщиков.

Как утверждается в докладе ЦБ, применение МПЛ позволит «более равномерно» распределять рискованные кредиты в банковском секторе и в конечном счете «обеспечит рост экономики без избыточных рисков».

ЦБ впервые раскрыл убыток банков в кризис
Финансы
Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Первоначально МПЛ будут ограничивать поток заемных средств физическим лицам от банков и МФО. Но впоследствии за счет действия МПЛ доля доходов граждан, которые они направляют на обслуживание кредитов, окажется ниже (чем была бы при отсутствии ограничений), что будет способствовать восстановлению спроса», — указывает ЦБ.

Банк России предупредил, что в дальнейшем новые лимиты по необеспеченным потребкредитам будут использоваться для ограничения «циклического роста долговой нагрузки населения». При этом существующие макропруденциальные надбавки могут вводиться «при необходимости для покрытия остаточного риска».

ЦБ изменил правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов
Финансы
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По ипотеке ЦБ не сможет вводить прямые количественные ограничения, поскольку на это у него сейчас нет полномочий, поэтому пока сдерживание рисков в этом сегменте будет осуществляться за счет надбавок. 19 сентября Банк России объявил, что с 1 декабря повысит коэффициенты риска для ипотеки на новостройки с первоначальным взносом до 10%.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Центробанк потребительские кредиты ограничения
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ЦБ вернулся к ужесточению правил выдачи ипотеки
Финансы
Как могут ограничить ипотеку с околонулевыми ставками после претензий ЦБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter