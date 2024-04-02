Число россиян с кредитами достигло 50 млн

Число граждан, которые пользуются кредитными продуктами, достигло 50 млн, сообщил Центробанк. В целом задолженность россиян за 2023 год выросла на 6,4 трлн руб.

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Кредиты в России имеют 50 млн человек, сообщил Банк России в обзоре тенденций розничного кредитования по итогам 2023 года.

«Все больше граждан пользуется кредитными продуктами — на 1 января их количество достигло 50 млн человек», — пишет ЦБ. Речь идет о россиянах с кредитами в банках, микрофинансовых организациях или и там, и там одновременно. 42 млн из этих 50 млн имеют задолженность только в банках, 3,9 млн — в них и МФО, а 4 млн — только микрокредиты.

«За год число заемщиков, имеющих только банковский кредит, увеличилось на 4,3 млн человек (+11%), а заемщиков МФО — на 500 тыс.», — отметил ЦБ. Он указывает, что всего за 2023 год задолженность граждан выросла на 6,4 трлн руб., до 34,8 трлн руб., из этого прироста около 4,5 трлн руб. обеспечили заемщики, имеющие ипотеку. «Доля задолженности заемщиков, имеющих заем в МФО, стабильна на протяжении последних двух лет и не превышает 7% от всей задолженности», — уточняет ЦБ.

Регулятор также пишет, что на заемщиков, имеющих три кредита и более, приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Год назад этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Число таких заемщиков за последний год выросло на 2,7 млн, с 25 до 28% от общего числа заемщиков. В основном долг приходится на граждан, у которых есть ипотека (60% от общей суммы).

ЦБ традиционно считает рисковой тенденцию на рост закредитованности населения, он старается влиять на количество выдаваемых банками и МФО кредитов. В частности, с 2019 года кредиторы обязаны вычислять показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента — отношение платежей по всем имеющимся кредитам и займам к среднемесячному доходу человека. Чем больше кредитная нагрузка, тем выше ПДН. На основе этого индикатора вводятся лимиты на кредиты, которые могут выдавать банки по определенным параметрам (например, заемщикам с ПДН выше 50% или 80%), и рассчитываются макропруденциальные надбавки (коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд: чем выше ПДН клиента, тем выше надбавка и больше капитала требуется от банка на выдачу кредита).

ЦБ в обзоре также отмечает, что кредиты стали чаще выдаваться заемщикам из старших возрастных групп. В частности, «прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 п.п.». Впрочем, «наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%)».