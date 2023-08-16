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ЦБ отменил для банков ограничения на предельную стоимость кредитов

Центробанк до конца года убрал ограничение на полную стоимость кредита
Банк России на фоне повышения ключевой ставки отменяет ограничение на полную стоимость кредита. Это даст банкам «возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 16 августа по 31 декабря 2023 года в России не будет действовать ограничение на полную стоимость кредита (ПСК). Такое решение принял совет директоров Банка России, говорится в сообщении регулятора.

По закону предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут более чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый регулятором каждый квартал. Значение этого показателя для потребкредитов, в частности, сейчас составляет 292% годовых. При этом выдача кредитов по высоким ставкам и так будет сдерживаться макропруденциальными лимитами и надбавками, отмечает ЦБ — он ранее усложнил для банков выдачу кредитов с ПСК выше 25% годовых и всех кредитов для заемщиков с предельной долговой нагрузкой выше 50% (то есть тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).

«Также продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8 процента в день», — указывает регулятор.

Решение будет действовать по всем категориям потребительских кредитов в банках и кредитных кооперативах, а также по категориям потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займов в микрофинансовых организациях.

«Это решение предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки; повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования; позволит быстрее ограничить проинфляционные риски», — отмечает ЦБ.

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На такой шаг ЦБ пошел после внепланового повышения ключевой ставки — 15 августа Центробанк поднял ее с 8,5 до 12% годовых на фоне ослабления рубля. Аналогичные меры по ПСК он принимал в феврале прошлого года. Эти действия направлены на поддержание маржи банков в условиях удорожания фондирования, они помогут не наращивать давление на капитал крупных игроков, активы которых составляют основу банковской системы России, говорили РБК эксперты. На практике отказ от ограничений по ПСК означает, что ставки по кредитам смогут расти вслед за ключевой ставкой.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банк России потребкредиты процентные ставки
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