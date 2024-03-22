Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян

В феврале средний лимит по кредитным картам вернулся к росту после четырех месяцев снижения и достиг 96,6 тыс. руб., подсчитали в «Скоринг бюро». Выдачи карт тоже ускорились, но эксперты пока не видят нового витка разогрева рынка

Фото: Олег Яковлев / РБК

Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года достиг 96,6 тыс. руб., увеличившись впервые с сентября прошлого года, следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро» (есть у РБК). Показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд, потеряв 12,2% от пикового значения 106,4 тыс. руб. За февраль он прибавил 3,4%.

Средний чек по кредиткам вернулся к росту одновременно с выдачами: в феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 млн кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи в количественном выражении увеличились на 5,1%, а в денежном — на 8,6%. Год к году объем средств по предоставленным кредиткам прибавил 20%, а количество карт — 11,4%.

Ускорение продаж кредитных карт в феврале стало самым заметным за полгода: начиная с сентября объем выдач в этом сегменте падал или показывал околонулевой прирост. Февральский показатель примерно на 8% ниже среднемесячного объема выдач кредиток в течение прошлого года. Как следует из статистики «Скоринг бюро», в феврале ускорились выдачи не только кредиток, но и потребкредитов: по сравнению с январем объем предоставленных ссуд увеличился на 22,9%, до 498,9 млрд руб.

Необеспеченное кредитование стало ощутимо замедляться с сентября прошлого года. Тогда ЦБ ужесточил для банков макропруденциальные надбавки по ссудам, выданным клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). А начиная с четвертого квартала для участников рынка стали действовать более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ) — прямые количественные ограничения на выдачи потребкредитов и кредитных карт с определенными параметрами. Охлаждение в необеспеченной рознице участники рынка и эксперты связывали именно с мерами регулятора. И надбавки, и МПЛ продолжают действовать. С 1 января 2024 года лимиты для банков были еще раз урезаны, причем сильнее всего именно в сегменте кредитных карт.

Кроме того, ставки в России остаются высокими. С июля по декабрь Центробанк повысил ключевую ставку в общей сложности с 7,5 до 16%, в феврале он сохранил ее на уровне 16%. Эксперты ожидают, что ставка останется такой и по итогам заседания ЦБ 22 марта, а сам регулятор неоднократно подчеркивал, что период жесткой денежно-кредитной политики — на продолжительное время.

Почему выдачи кредиток перестали падать

Рост объемов выдачи в сегменте кредитных карт в феврале в сравнении с январем связан с традиционно низкой динамикой в начале года во всех розничных сегментах из-за большого числа праздничных дней, замечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. Хорошую годовую динамику выдач кредиток он связывает с «инфляционным фактором».

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Банки стали активнее предлагать клиентам кредитные карты с длинным беспроцентным периодом, отмечает младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. По ее словам, это позволяет им поддерживать выдачи даже в условиях высоких ставок — заемщики оформляют такие продукты, рассчитывая пользоваться беспроцентным периодом.

В сравнении с январем и началом прошлого года восстановительный рост в сегменте кредитных карт сейчас «не выглядит стремительным», соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов Михаил Полухин. «Высокие ставки и регуляторное давление продолжают воздействовать на сегмент. Но адаптация банков, например за счет модификации продуктов или структуры активов, а также изменение подходов к расчету ПДН крупнейшими банками позволяют наращивать розничное кредитование даже в условиях указанных ограничивающих факторов», — говорит эксперт. Богомолова также согласна, что на результаты сектора могло повлиять изменение подхода некоторых крупных банков к расчету ПДН заемщиков.

ЦБ с начала 2024 года разрешил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку использовать собственные модели для оценки долговой нагрузки заемщиков при выдаче потребительских ссуд на сумму до 1 млн руб. РБК направил запросы в кредитные организации. Представитель «Сбера» сообщил, что банк пока не применяет этот подход в сегменте кредиток, «хотя такая практика была бы полезна». «Использование модельного подхода повысило качество принимаемых кредитных решений, однако его позитивное влияние на выдачи ограничено ужесточающимися МПЛ. Объем выдач кредитов в 2024 году существенно ниже объемов выдач в 2023 году из-за ограничений ЦБ по долговой нагрузке и высокой ключевой ставки», — добавил он. Представитель ВТБ сказал, что «применение нового подхода пока значимо не сказалось на выдачах января и февраля, что в том числе объясняется высокими ставками по кредитам и общим ужесточением риск-политики регулятора».

Расчет ПДН по собственным моделям ограничивается кредитами с определенными характеристиками — на них приходится 30–50% выдач необеспеченных кредитов в этих трех банках, пояснил РБК представитель ЦБ. «По нашей оценке, за счет использования моделей банки в среднем могут снизить на 5 процентных пунктов долю кредитов, предоставленных заемщикам, которые направляют на обслуживание кредитов более половины дохода. Таким образом, мы не усматриваем значимого влияния модельного подхода на потребительское кредитование», — отметил он.

То, что средний чек по кредитным картам пока не вернулся к пиковым уровням прошлого года, означает, что регуляторные меры продолжают оказывать давление на выдачи, считает Лопатин. Он напоминает, что уровень ПДН зависит от ежемесячной суммы платежа по кредиту или карте. «С целью максимизации объема выдачи банки вынуждены снижать средний объем одобренных лимитов», — говорит аналитик.

Чего ждать дальше

Опрошенные РБК эксперты пока сдержанно оценивают перспективы необеспеченной банковской розницы и сегмента кредиток в этом году.

«Перспективы кредитования посредством кредитных карт в текущем году будут зависеть от жесткости макропруденциальных мер регулятора, уровня ключевой ставки и динамики реальных доходов населения. Мы ожидаем, что рост сегмента может составить до 15% по итогам 2024 года», — говорит Полухин.

При сохранении жестких МПЛ и ключевой ставки рост составит около 10% за год, считает Богомолова.

Ключевой фактор, определяющий динамику необеспеченной розницы на этот год, — регуляторное давление, говорит гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин: «При его сохранении на текущем уровне рост выдачи будет стимулироваться увеличением платежеспособного спроса со стороны заемщиков в силу роста номинального уровня дохода, так как именно из этого дохода заемщики погашают свои обязательства». Он допускает более ощутимый рост в сегменте кредиток «ближе к концу второго квартала», если требования ЦБ к банкам останутся неизменными.