Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению

Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России не будет вводить мораторий на вклады населения, сообщила его глава Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — сказала она.

По ее словам, это невозможно с точки зрения закона, так как ни в законах о банковской деятельности, ни в Гражданском кодексе такая возможность не предусмотрена. Кроме того, по ее словам, «в этом нет абсолютно никакой необходимости», так как у российских банков нет проблем с ликвидностью.

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