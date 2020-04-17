Финансы , 17 апр, 12:37
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Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению
Эльвира Набиуллина
Банк России не будет вводить мораторий на вклады населения, сообщила его глава Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
«Никаких оснований для этого нет, для такого рода беспокойств», — сказала она.
По ее словам, это невозможно с точки зрения закона, так как ни в законах о банковской деятельности, ни в Гражданском кодексе такая возможность не предусмотрена. Кроме того, по ее словам, «в этом нет абсолютно никакой необходимости», так как у российских банков нет проблем с ликвидностью.
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