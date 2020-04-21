Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

По словам главы Сбербанка, у государства сейчас «нет никакого резона» ограничивать выдачу средств с вкладов населения, как это произошло в 1991 году. «Это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда», — заверил Греф

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заморозка вкладов россиян в банках, подобная той, что была проведена в СССР в начале 1991 года, невозможна, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и я думаю в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — сказал Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV»).

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц. Введение запрета объяснялось «интересами подавляющего большинства населения страны», а также усилением борьбы с нетрудовыми доходами и заботой о «нормализации денежного обращения и потребительского рынка». На фоне последовавшего затем роста цен лежащие на вкладах средства в значительной степени обесценились, так что уже в марте Горбачев новым указом отменил ограничение на снятие средств с вкладов.

По словам Грефа, в нынешних условиях заморозка вкладов населения с направлением средств на нужды государства или «насильственная» конвертация валютных вкладов невозможны, в том числе и потому, что сейчас для этого не существует «никаких условий».

«Сегодня с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, я уже не говорю о том, что это совершенно бессмысленно, это невозможно никогда», — пояснил глава Сбербанка.