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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

По словам главы Сбербанка, у государства сейчас «нет никакого резона» ограничивать выдачу средств с вкладов населения, как это произошло в 1991 году. «Это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда», — заверил Греф
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Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заморозка вкладов россиян в банках, подобная той, что была проведена в СССР в начале 1991 года, невозможна, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

«Такая ситуация невозможна. К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории, в советский период времени, и я думаю в том числе эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт», — сказал Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV»).

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц. Введение запрета объяснялось «интересами подавляющего большинства населения страны», а также усилением борьбы с нетрудовыми доходами и заботой о «нормализации денежного обращения и потребительского рынка». На фоне последовавшего затем роста цен лежащие на вкладах средства в значительной степени обесценились, так что уже в марте Горбачев новым указом отменил ограничение на снятие средств с вкладов.

По словам Грефа, в нынешних условиях заморозка вкладов населения с направлением средств на нужды государства или «насильственная» конвертация валютных вкладов невозможны, в том числе и потому, что сейчас для этого не существует «никаких условий».

«Сегодня с точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, я уже не говорю о том, что это совершенно бессмысленно, это невозможно никогда», — пояснил глава Сбербанка.

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.

«Эти суммы не идут ни в какое сравнение с теми суммами накоплений, которые граждане имеют в валюте (по данным ЦБ на 1 января 2020 года общий объем средств населения в банках составлял 30,549 трлн руб., объем валютных вкладов (в долларовом эквиваленте) — $96,5 млрд. — РБК). Поэтому когда я говорю «резон», я имею в виду, что сегодня государство совершенно в другой форме, финансовой форме, экономической форме, и это просто невозможно, это бессмысленно, это не нужно», — добавил глава Сбербанка.

В середине апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК указал на возможность использовать в рамках борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 более 30 трлн руб., накопленных на счетах и вкладах физических лиц. По словам Кудрина, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

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«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан», — отметил Кудрин.

17 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не намерен вводить мораторий на изъятие средств с вкладов населения.

«Во-первых, это невозможно ни юридически, ни правовым образом — ни Гражданский кодекс, ни законодательство банковское не позволяют вводить такие ограничения. И второе, в этом нет абсолютно никакой необходимости», — сказала глава ЦБ.

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению
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Позднее Bloomberg подсчитал, что с начала марта россияне сняли со своих счетов и вкладов в банках более 1 трлн руб., причем всплески снятий пришлись на даты обращений президента России Владимира Путина, в ходе которых объявлял о введении налога на доход по вкладам и продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, Герман Греф, вклады
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