ЦБ получит право запрещать выдачи некоторых видов кредитов

Степень ограничений может варьироваться и будет зависеть в том числе от статуса кредитора (системно значимые банки, банки с универсальной или базовой лицензией, микрофинансовые или микрокредитные компании). Если банк или МФО нарушит запрет, регулятор сможет применять к ним надзорные меры или повысить надбавки по выданным ссудам, что окажет давление на резервы.

Участники рынка также будут обязаны информировать клиентов об ограничениях на выдачу определенных видов кредитов и займов. Это необходимо для повышения финансовой грамотности населения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пандемия в России «охладила» необеспеченную розницу В 2019 году российские банки нарастили портфель необеспеченных ссуд на 1,54 трлн руб., или 20,9%. В 2020 году на фоне кризиса и пандемии выдачи беззалоговых кредитов замедлились, отмечал регулятор. Банковский портфель увеличился на 781 млрд руб., или 8,7%. «Охлаждение» в сегменте необеспеченной розницы ЦБ связывал со снижением спроса населения на такие ссуды во время пандемии, а также с ужесточением риск-политики самих банков. Кризис повлиял и на показатели микрофинансовых организаций. Портфель микрозаймов заметно сократился во втором квартале и по итогам года едва превысил 115 млрд руб., что сопоставимо с началом года, следует из предварительных данных ЦБ (.pdf). В 2019 году рост портфеля был на уровне 29% (.pdf).

Будет ли Банк России применять новый инструмент

ЦБ уже применяет к банкам макропруденциальные меры для сдерживания кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков. В частности, с 1 октября 2019 года российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента при выдаче ссуд от 10 тыс. руб. Показатель зависит от отношения платежей по кредитам к заработку заемщика: чем выше ПДН клиента, тем большая надбавка применяется к выданному кредиту. Так ЦБ рассчитывал снизить интерес банков и МФО к работе с наиболее закредитованными гражданами.

Сейчас активность банков ограничивается их невысокой готовностью брать на себя повышенные риски и дополнительные расходы на создание резервов, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Но, по ее словам, ситуация может быстро поменяться, если участники рынка будут нацелены на увеличение процентной маржи.

Законопроект мотивирован не темпами необеспеченного кредитования, полагает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Среди причин — снижение реальных располагаемых доходов граждан в прошлом году на фоне пандемии и рост уровня закредитованности. Он также считает, что прямые ограничения нельзя называть «лишним инструментом»: сейчас банки, имеющие достаточный капитал, могут наращивать кредитование уязвимых групп заемщиков, выполняя требования по надбавкам.

По словам Караваевой, для ЦБ количественные ограничения — это дополнительный способ контроля ситуации в будущем. «Их применение после вступления законопроекта в силу зависит от экономической ситуации и темпов роста необеспеченных портфелей и в основном затронет МФО», — подчеркивает она. Беликов тоже отмечает, что МФО могут оказаться «более чувствительными к ограничениям, поскольку их продуктовые линейки и источники доходов менее диверсифицированы».

На 1 октября 2020 года в России насчитывалось 41,9 млн заемщиков, сообщал ЦБ. Из них 7,7% имеют долги и перед банками, и перед МФО. Хотя во время пандемии общее количество заемщиков немного сократилось, клиентская база МФО увеличилась. Причем доля граждан, которые повторно брали микрозаймы или обращались за ними, имея просрочки по банковским кредитам, в пандемию выросла.

С тех пор, как Банк России впервые заявил о целесообразности количественных ограничений в кредитовании, долговая нагрузка населения только возрастала. На 1 октября 2019 года показатель составлял 8,9%, а к 1 апреля 2020 года достиг 10,9% — максимума за все время наблюдений. Уровень долговой нагрузки населения по необеспеченным ссудам соответствовал значениям 2014 года, отмечал ЦБ. В пандемию показатель продолжал увеличиваться, но медленнее: на 1 октября прошлого года он составлял 11,1%.