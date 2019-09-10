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Финансы ,  
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ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян
ЦБ предложил изучить расширение его возможностей по регулированию закредитованности населения. Помимо повышенных надбавок к коэффициентам риска, по кредитам регулятор может начать вводить прямые ограничения на выдачу займов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Учитывая ситуацию на рынке розничного кредитования, когда долговая нагрузка населения накапливается, а накопление долгов не компенсируется ростом доходов, необходимо разработать меры прямого ограничения выдачи тех или иных видов кредитов, отмечается в размещенном для общественных консультаций докладе ЦБ о развитии макропруденциальной политики в области розничного кредитования.

Сейчас ЦБ может вводить надбавки по коэффициентам риска по тем или иным кредитам. Но их реальное влияние на рост высокорискового кредитования зависит от ситуации на кредитном рынке и запасов капитала у банков, пишет регулятор: если кредитование высокорентабельное, а запасы капитала большие, влияние надбавок на рост кредитования будет ограниченным.

Повышение надбавок к капиталу банков может увеличивать стимулы для регуляторного арбитража (извлечение прибыли за счет разных видов регулирования), говорится в докладе ЦБ: вместо банков активнее кредитовать население начинают микрофинансовые организации (МФО). Поэтому нужны меры, которые будут распространяться на всех кредиторов, считает ЦБ, в частности количественные ограничения.

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О каких ограничениях может идти речь

ЦБ меры прямого ограничения условно делит на три группы:

  • Прямой запрет на выдачу кредитов с определенными характеристиками. Например, полный запрет на выдачу дополнительных потребкредитов или на увеличение лимита кредитования, если показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика достиг установленного значения. Это также может быть запрет необеспеченных потребкредитов сроком свыше пяти лет, ипотечных кредитов, по которым значение LTV (отношение долга к стоимости обеспечения) выше значения, установленного регулятором (например, 90%).
  • Прямое количественное ограничение на выдачу кредитов с определенными характеристиками. Например, ЦБ может потребовать, чтобы доля кредитов с ПДН выше 50% в выдачах банка составляла не более 10%. ЦБ считает такой подход более гибким: можно учесть возможные различия в бизнес‑моделях, отклонения от стандартных требований, особенности отдельных клиентских групп и продуктов.
  • Комбинации прямого запрета и количественных ограничений. Например, полный запрет на выдачу ипотечных кредитов с LTV выше 90% и одновременно — введение допустимой доли для кредитов с LTV от 80 до 90%.

ЦБ предлагает внедрять меры прямого количественного ограничения поэтапно: после сбора замечаний участников рынка (банков, нефинансовых организаций, аналитиков и экспертов) он разработает предложения по изменению в законодательстве.

Как вводить новое регулирование

Вводить ограничения можно, отталкиваясь от значения показателя долговой нагрузки заемщика, от показателя отношения долга к стоимости обеспечения (LTV) или срока предоставления кредита. Могут учитываться и другие факторы, например добросовестность заемщика (есть ли у него просроченные платежи по уже имеющимся кредитам свыше определенного срока).

Еще одним значимым фактором может выступать доля банка в общем объеме кредитования населения, указывает ЦБ: для тех банков, которые оказывают существенное влияние на рынок (например, системно значимых), можно установить более жесткое предельное значение доли новых кредитов с определенными характеристиками в общем объеме выданных кредитов.

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Также можно ограничить выдачу в зависимости от целевого предназначения кредита, считает ЦБ. Например, установить градацию значения LTV в зависимости от того, предоставляется ли кредит на покупку жилья для проживания или для сдачи в аренду либо на приобретение иной недвижимости. Если человек берет квартиру в ипотеку, чтобы в ней жить, можно установить дополнительный критерий, сколько у него уже имеется жилья, и ужесточить требования по LTV для кредитов на покупку второго и последующего жилья по сравнению с кредитом на покупку первого.

Также можно устанавливать ограничения в зависимости от валюты, в которой выдан кредит, региона, в котором расположена приобретаемая в кредит недвижимость, ежемесячного дохода заемщика, страхования предмета залога либо обязательств заемщика по возврату полученного кредита, наличия господдержки (например, когда государство субсидирует часть выпадающих доходов или возникающих расходов) или гарантии, поручительства, статуса кредитора (разные ограничения устанавливаются для МФО, системно значимых банков, банков с базовой или универсальной лицензией).

Ужесточение секторальных требований может негативно сказаться на заемщиках с низким или нестабильным уровнем дохода, отмечает ЦБ: нужно дополнительно проработать механизмы, которые обеспечат финансовую доступность и защитят население от последствий введения более жестких условий кредитования.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, розничные кредиты, закредитованность
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