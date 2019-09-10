ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян

ЦБ предложил дать ему новые полномочия по контролю за долгами россиян

ЦБ предложил изучить расширение его возможностей по регулированию закредитованности населения. Помимо повышенных надбавок к коэффициентам риска, по кредитам регулятор может начать вводить прямые ограничения на выдачу займов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Учитывая ситуацию на рынке розничного кредитования, когда долговая нагрузка населения накапливается, а накопление долгов не компенсируется ростом доходов, необходимо разработать меры прямого ограничения выдачи тех или иных видов кредитов, отмечается в размещенном для общественных консультаций докладе ЦБ о развитии макропруденциальной политики в области розничного кредитования.

Сейчас ЦБ может вводить надбавки по коэффициентам риска по тем или иным кредитам. Но их реальное влияние на рост высокорискового кредитования зависит от ситуации на кредитном рынке и запасов капитала у банков, пишет регулятор: если кредитование высокорентабельное, а запасы капитала большие, влияние надбавок на рост кредитования будет ограниченным.

Повышение надбавок к капиталу банков может увеличивать стимулы для регуляторного арбитража (извлечение прибыли за счет разных видов регулирования), говорится в докладе ЦБ: вместо банков активнее кредитовать население начинают микрофинансовые организации (МФО). Поэтому нужны меры, которые будут распространяться на всех кредиторов, считает ЦБ, в частности количественные ограничения.