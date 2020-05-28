Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

В апреле—мае 2020 года часть российских заемщиков не могли вносить платежи по кредитам в срок, констатирует ЦБ. Основные причины — снижение доходов и невозможность посещения банковских офисов из-за введенного в России режима самоизоляции. Регулятор не раскрыл, какая доля клиентов допустила просрочку платежей.
«В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам у большинства участников рынка показал рост в 1,3–1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 года», — говорится в обзоре. Это показатель, который банки используют для оперативного мониторинга, он отражает долю тех кредитов, по которым заемщики должны были осуществить платеж, но не сделали этого вовремя, пояснил РБК представитель ЦБ.
«Не все заемщики, пропустившие платеж, будут показывать просрочку и дальше (часть клиентов смогут сами вернуться в график платежей, часть кредитов будет реструктурирована), но это определенный индикатор кредитного качества», — добавил он.
В апреле крупные банки и коллекторские агентства жаловались, что заемщики стали чаще отказываться платить по кредитам. Участники рынка связывали это с кризисом и пандемией коронавируса. Тем не менее поведение клиентов пока несильно отразилось на банковских портфелях: по данным ЦБ, доля просроченной задолженности по розничным ссудам в апреле выросла на 0,1 п.п., до 4,6%. Ситуацию «сгладили» кредитные каникулы и другие программы поддержки заемщиков, отмечали ранее опрошенные РБК эксперты.
Как указывает ЦБ, банки столкнулись с «беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы по федеральному закону (106-ФЗ), регулятор оценивает в 7 трлн руб.
«Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков», — предупреждает регулятор. Чтобы снизить риски, он готов расширить перечень послаблений для кредитных организаций.
На что могут рассчитывать банки
ЦБ может позволить банкам распустить надбавки к капиталу, которые те формировали по необеспеченным потребкредитам в соответствии с установленными ЦБ коэффициентами риска, говорится в обзоре. Это высвободит 539 млрд руб. и позволит кредиторам покрыть возможные убытки по ссудам.
Сумма соответствует 5,5% портфеля. Она значительно превышает денежный эффект от послаблений, которые уже давал регулятор.
В апреле ЦБ разрешил банкам распустить буфер, сформированный по ранее выданным ипотечным кредитам, — это высвободило 126 млрд руб. «Мера была направлена как на компенсацию банкам потерь, понесенных в связи с реструктуризацией кредитов, так и на поддержку ипотечного кредитования», — указывает ЦБ. Из обзора следует, что роспуск буфера по потребкредитам не выльется в стимулирование необеспеченного кредитования.
Еще 200 млрд руб. свободного капитала банки получат за счет перехода на стандарт «Базель 3,5» по ипотечным кредитам, рассчитывает ЦБ. Новый подход к оценке риска таких ссуд позволит снизить надбавки по некоторым классам активов, что приведет к высвобождению капитала.
«В настоящий момент действуют послабления, которые позволяют не менять оценку финансового положения заемщиков. Мы дали эти послабления временно. Мы посмотрели, как меняется ситуация, и понимаем, что для каких-то заемщиков ситуация сейчас может выглядеть не лучшим образом, но потом она может достаточно быстро выправиться. Поэтому риски, с которыми банки могут сейчас сталкиваться в отношении таких заемщиков, они достаточно краткосрочные», — сказал журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Пока эти послабления действуют, «трогать буферы нет смысла», добавила она, но в будущем регулятор, возможно, предпримет такие меры.
Банк России также предполагает, что участники рынка успеют подготовиться к ухудшению состояния портфелей. До 30 сентября для них действует отсрочка на формирование дополнительных резервов по реструктурированным кредитам: банки могут не ухудшать категорию качества таких активов.