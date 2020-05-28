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Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

В начале апреля уровень кредитной нагрузки россиян вырос до максимума за все время наблюдений, констатировал ЦБ. На фоне ухудшения качества обслуживания долгов регулятор задумался о роспуске ₽0,5 трлн надбавок к капиталу банков
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума — 10,9%, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. ЦБ рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства. Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017 года (примерно с 8,7%), в основном за счет необеспеченного кредитования. Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым ссудам к 1 апреля увеличился до 9,2%, что сопоставимо со значениями кризисного 2014 года.

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка граждан и до кризиса, вызванного пандемией, считалась одной из уязвимостей финансового сектора. В четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 года показатель увеличился еще на 0,3 п.п.

ЦБ предсказал новый максимум долговой нагрузки россиян
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уровень долговой нагрузки домохозяйств не до конца отражает реальное положение российских заемщиков, говорила весной 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточняла, что в статистике учитывается все трудоспособное население страны, а не должники банков. «Если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода», — подчеркивала председатель ЦБ (цитата по «Прайм»).

К чему привела пандемия

В апреле—мае 2020 года часть российских заемщиков не могли вносить платежи по кредитам в срок, констатирует ЦБ. Основные причины — снижение доходов и невозможность посещения банковских офисов из-за введенного в России режима самоизоляции. Регулятор не раскрыл, какая доля клиентов допустила просрочку платежей.

«В течение первой половины апреля коэффициент выхода в первую просрочку по необеспеченным кредитам у большинства участников рынка показал рост в 1,3–1,5 раза по сравнению со значениями марта 2020 года», — говорится в обзоре. Это показатель, который банки используют для оперативного мониторинга, он отражает долю тех кредитов, по которым заемщики должны были осуществить платеж, но не сделали этого вовремя, пояснил РБК представитель ЦБ.

«Не все заемщики, пропустившие платеж, будут показывать просрочку и дальше (часть клиентов смогут сами вернуться в график платежей, часть кредитов будет реструктурирована), но это определенный индикатор кредитного качества», — добавил он.

В апреле крупные банки и коллекторские агентства жаловались, что заемщики стали чаще отказываться платить по кредитам. Участники рынка связывали это с кризисом и пандемией коронавируса. Тем не менее поведение клиентов пока несильно отразилось на банковских портфелях: по данным ЦБ, доля просроченной задолженности по розничным ссудам в апреле выросла на 0,1 п.п., до 4,6%. Ситуацию «сгладили» кредитные каникулы и другие программы поддержки заемщиков, отмечали ранее опрошенные РБК эксперты.

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
Финансы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как указывает ЦБ, банки столкнулись с «беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов». Объем задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы по федеральному закону (106-ФЗ), регулятор оценивает в 7 трлн руб.

«Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков», — предупреждает регулятор. Чтобы снизить риски, он готов расширить перечень послаблений для кредитных организаций.

На что могут рассчитывать банки

ЦБ может позволить банкам распустить надбавки к капиталу, которые те формировали по необеспеченным потребкредитам в соответствии с установленными ЦБ коэффициентами риска, говорится в обзоре. Это высвободит 539 млрд руб. и позволит кредиторам покрыть возможные убытки по ссудам.

Сумма соответствует 5,5% портфеля. Она значительно превышает денежный эффект от послаблений, которые уже давал регулятор.

В апреле ЦБ разрешил банкам распустить буфер, сформированный по ранее выданным ипотечным кредитам, — это высвободило 126 млрд руб. «Мера была направлена как на компенсацию банкам потерь, понесенных в связи с реструктуризацией кредитов, так и на поддержку ипотечного кредитования», — указывает ЦБ. Из обзора следует, что роспуск буфера по потребкредитам не выльется в стимулирование необеспеченного кредитования.

Еще 200 млрд руб. свободного капитала банки получат за счет перехода на стандарт «Базель 3,5» по ипотечным кредитам, рассчитывает ЦБ. Новый подход к оценке риска таких ссуд позволит снизить надбавки по некоторым классам активов, что приведет к высвобождению капитала.

«В настоящий момент действуют послабления, которые позволяют не менять оценку финансового положения заемщиков. Мы дали эти послабления временно. Мы посмотрели, как меняется ситуация, и понимаем, что для каких-то заемщиков ситуация сейчас может выглядеть не лучшим образом, но потом она может достаточно быстро выправиться. Поэтому риски, с которыми банки могут сейчас сталкиваться в отношении таких заемщиков, они достаточно краткосрочные», — сказал журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Пока эти послабления действуют, «трогать буферы нет смысла», добавила она, но в будущем регулятор, возможно, предпримет такие меры.

Банк России также предполагает, что участники рынка успеют подготовиться к ухудшению состояния портфелей. До 30 сентября для них действует отсрочка на формирование дополнительных резервов по реструктурированным кредитам: банки могут не ухудшать категорию качества таких активов.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредитование, долги
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