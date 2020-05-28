Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии

В начале апреля уровень кредитной нагрузки россиян вырос до максимума за все время наблюдений, констатировал ЦБ. На фоне ухудшения качества обслуживания долгов регулятор задумался о роспуске ₽0,5 трлн надбавок к капиталу банков

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Уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020 года достиг исторического максимума — 10,9%, следует из обзора финансовой стабильности от Банка России. ЦБ рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства. Долговая нагрузка населения планомерно растет с середины 2017 года (примерно с 8,7%), в основном за счет необеспеченного кредитования. Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым ссудам к 1 апреля увеличился до 9,2%, что сопоставимо со значениями кризисного 2014 года.

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка граждан и до кризиса, вызванного пандемией, считалась одной из уязвимостей финансового сектора. В четвертом квартале 2019 года почти четверть российских заемщиков (23%) отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. В начале 2020 года показатель увеличился еще на 0,3 п.п.

Уровень долговой нагрузки домохозяйств не до конца отражает реальное положение российских заемщиков, говорила весной 2019 года глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточняла, что в статистике учитывается все трудоспособное население страны, а не должники банков. «Если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода», — подчеркивала председатель ЦБ (цитата по «Прайм»).