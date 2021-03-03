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ЦБ предложил ограничить выдачу россиянам кредитов с плавающими ставками

ЦБ выступает за ограничение выдачи ипотеки под плавающую ставку. Хотя такие ссуды сейчас почти не выдаются, регулятор действует на опережение, чтобы недопустить дефолтов граждан, как это было в кризис при валютной ипотеке
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ЦБ намерен защитить российских заемщиков от пересмотра ставок по кредитам, ограничив возможности банков по выдаче ссуд с плавающими ставками. Как отмечается в докладе Банка России, участники рынка сейчас обсуждают перспективы ипотечного кредитования по переменным, а не фиксированным ставкам.

На фоне снижения процентных ставок на российском рынке применение новых подходов становится более выгодным для банка, но широкое распространение плавающих ставок в ипотеке может иметь «серьезные социальные и макроэкономические риски», подчеркивает ЦБ.

Доклад ЦБ вышел почти сразу же после того, как президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России совместно разработать и внести поправки в законодательство, которые бы поменяли правила выдачи кредитов с переменными процентными ставками. Срок исполнения поручения — 15 июля 2021 года.

Российское законодательство не запрещает банкам выдавать ссуды по плавающим ставкам, но этот инструмент практически не используется. По оценкам ЦБ, доля таких кредитов в ипотечном портфеле банков составляет менее 0,1%. На 1 января объем задолженности россиян по ипотеке превышал 9,3 трлн руб., то есть на кредиты по плавающим ставкам приходится меньше 9,3 млрд руб.

Какие риски видит ЦБ

Заемщики-физлица имеют более низкий уровень финансовой грамотности, чем корпоративные клиенты банков, потому для граждан сценарий роста ставки по кредиту может оказаться критическим, говорится в докладе.

«При изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%», — приводит пример ЦБ. Даже если банк сделает для клиента фиксированный платеж, а изменение ставок будет влиять на срок кредита, рост ставки на 2 п.п. увеличит срок погашения долга на треть, следует из расчетов. Процентный риск заемщика может трансформироваться в кредитный — из-за увеличения нагрузки клиент не сможет обслуживать кредит, что скажется на качестве активов самого банка, следует из доклада регулятора.

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Фото:АГН «Москва»

ЦБ также предупреждает, что рост ставок в экономике не всегда происходит синхронно с увеличением номинальных доходов населения: «естественный хедж» может не сработать, особенно в странах с формирующимися рынками, к которым относится Россия.

Широкое распространение кредитов с новыми условиями может привести к некорректной продаже таких продуктов. По мнению ЦБ, кредиты с плавающими ставками сложны для понимания, и многие потребители не смогут ориентироваться на традиционные показатели вроде ежемесячного платежа и суммы переплаты по кредиту. «Нельзя исключать, что отдельные кредиторы фактически будут навязывать кредиты с плавающими ставками, не предоставляя заемщикам альтернативы, умалчивая о рисках подобных продуктов и акцентируя внимание лишь на положительных сторонах», — опасается Банк России.

Наконец, ЦБ прямо указывает, что кредитование по переменным ставкам может нести системные риски и провоцировать «эффект заражения» в банковской сфере. «Если заемщик берет кредит по плавающей ставке, и ставка существенно возрастает, то его показатель долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу. — РБК) автоматически увеличивается и ухудшается качество его кредитов, взятых в других банках по фиксированной ставке, тем самым кредитные портфели этих банков также ухудшаются», — поясняет механику эффекта ЦБ.

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«Исторически процентные ставки в России достаточно волатильны, в том числе и ключевая ставка ЦБ. С определенной периодичностью происходят кризисы, в результате которых ставки взлетают до двузначных значений: мы помним кризисы 2014 и 2008 годов. В подобной ситуации резкое повышение ставки по кредиту наверняка подтолкнет заемщика к проблемам с обслуживанием долга», — рассуждает аналитик Moody's Светлана Павлова. Подобные продукты лучше работают в развитых экономиках, где ставки более стабильны, объясняет она.

Банки уже интересуются ипотекой с плавающими ставками — Национальная финансовая ассоциация, в частности, разрабатывает для них стандартный договор. Но предлагать такие услуги крупнейшие кредитные организации пока не торопятся, отмечал портал banki.ru. ЦБ действует на опережение, говорит директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин: он не хочет повторения ситуации с валютными ипотечниками, а также рассчитывает «сделать все финансовые продукты доступным и понятными населению».

Регулирование или запрет

Первый вариант, который предлагает Банк России, — полный запрет выдачи населению кредитов с плавающими ставками. Это полностью нивелирует процентный риск для заемщиков, отмечается в докладе. Однако в этих условиях снизится доступность ипотеки для некоторых категорий граждан, а банки получат меньше возможностей развивать ипотечное кредитование.

Возможный компромисс в этом направлении — ограничение доли кредитов, которые банки могли бы выдать розничным заемщикам по переменным ставкам. Для этого ЦБ должен иметь полномочия по установке количественных параметров, отмечается в докладе (Банк России это уже предлагал).

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

ЦБ также предлагает рассмотреть изменение условий выдачи кредитов с плавающими ставками. Например, закрепить в законодательстве, что подобные ссуды не должны оформляться более чем на 10-15 лет, ставка по ним не может расти более чем на 2 п.п., а срок — более чем на три года. Еще один вариант — ограничение круга заемщиков. Регулятор считает, что ипотеку под нефиксированный процент должны брать только «квалифицированные заемщики», то есть те, кто берет ссуду не на единственное жилье и имеет низкую долговую нагрузку. Такие сценарии снизят вероятность перехода процентного риска в кредитный, хотя и ограничат возможности банков и самих граждан.

Банк России не исключает применение альтернативных подходов — например, увеличение коэффициентов риска по кредитам с плавающими ставками. Подобные надбавки, зависящие от показателей долговой нагрузки, уже применяются в необеспеченном кредитовании и ипотеке.

Необходимости в запрете плавающих ставок нет, считает Павлова из Moody's: их доля в портфеле (0,1%) говорит о том, что продукт не очень востребован. «Не факт, что заемщики будут заинтересованы в таком продукте и дальнейшем», — полагает аналитик.

«ЦБ вряд ли пойдет на простое ограничение такого кредитования, гораздо более логичным шагом выглядит либо прямое ограничение уровня предельной процентной ставки, либо косвенное ограничение выдачи по данным продуктам», — считает Бородулин.

Ипотека «традиционно является социально чувствительным сегментом», рассуждает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Исходя из текущей риторики Банка России, стоит задача не запретить или зарегулировать ипотеку с плавающими ставками, а защитить права заемщиков, которые не являются профессионалами финансового рынка и не следят за прогнозной динамикой ключевой ставки (а таких — подавляющее большинство)». Основную часть ипотечных заемщиков предлагаемые новации не затронут, заключает он.

Авторы
Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Банк России банки регулирование ипотека
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