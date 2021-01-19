Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, подсчитали в НБКИ. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов

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Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.

БКИ «Эквифакс», которое также входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, наблюдало заметное снижение уровня одобрения кредитов в марте и апреле, на фоне первой волны пандемии COVID-19 в России. К концу года банки смягчили риск-политику, и на 1 ноября показатель составлял 32,7%, немногим меньше уровня начала года, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Представитель еще одного БКИ из крупнейшей тройки, Объединенного кредитного бюро, сообщил, что ОКБ сейчас не проводит оценку уровня одобрения кредитов.