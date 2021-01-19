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Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, подсчитали в НБКИ. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах. Самый заметный рост отказов затронул автокредитование: банки отклонили 62% заявок на ссуды против 56,5% в 2019 году. Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.

«В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Льготная ипотечная госпрограмма для новостроек стимулировала выход на рынок в основном платежеспособных заемщиков, считает он.

БКИ «Эквифакс», которое также входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, наблюдало заметное снижение уровня одобрения кредитов в марте и апреле, на фоне первой волны пандемии COVID-19 в России. К концу года банки смягчили риск-политику, и на 1 ноября показатель составлял 32,7%, немногим меньше уровня начала года, говорит гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Представитель еще одного БКИ из крупнейшей тройки, Объединенного кредитного бюро, сообщил, что ОКБ сейчас не проводит оценку уровня одобрения кредитов.

Почему банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам

В марте 2020 года власти Москвы и других российских регионов начали вводить карантинные ограничения: рекомендовали бизнесу перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу, запретили проведение массовых мероприятий, продлили весенние школьные каникулы. В апреле в России действовал режим нерабочих дней для значительной части организаций, ограничения начали постепенно сниматься после майских праздников по решениям региональных властей. «В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», — подчеркивает Лагуткин.

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Экономическая ситуация ухудшилась, доходы населения упали, а значит, выросла долговая нагрузка клиентов, поясняет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, потенциально хороших заемщиков стало меньше, и хотя после локдауна банки отчасти смягчили риск-политики, это «не помогло сегменту сохранить динамику 2019 года».

Спад в экономике и режим самоизоляции привели к росту безработицы в России: только за апрель—май на бирже труда зарегистрировались свыше 1 млн россиян. В октябре число официальных безработных приблизилось к 5 млн человек, сообщал Минтруд. В апреле—июне реальные располагаемые доходы населения сократились на 8% в годовом выражении — это максимальное падение с 1999 года. В третьем квартале показатель тоже снизился, на 4,8%.

Пандемия — основной, но не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов, считают опрошенные РБК эксперты. Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер ЦБ, напоминает Волков. С 2017 года в России начали ускоряться темпы необеспеченного кредитования, а регулятор отмечал рост долговой нагрузки населения и закредитованности наиболее уязвимых групп заемщиков. С 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки (ПДН) по методологии ЦБ и формировать резервы в зависимости от этого показателя.

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Финансы
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Банки давно придерживаются консервативного подхода, соглашается аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова: «Кризис и пандемия, безусловно, поспособствовали еще более значительному «закручиванию гаек». По ее словам, кредиторы ужесточали требования как из-за ослабления платежеспособности заемщиков, так и из-за высокого уровня неопределенности.

Банкиры признавали, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась в том числе сфера занятости человека — работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19.

Будут ли банки лояльнее к заемщикам в 2021 году

Снижение уровня одобрения ссуд уже привело к тому, что рост потребительского кредитования замедлился, констатирует Павлова. По данным ЦБ, за 11 месяцев 2020 года розничный портфель банков увеличился на 2,4 трлн руб., рост кредитования составил 13,9% в годовом выражении (pdf.). Основным драйвером была ипотека, а вот темпы выдач необеспеченных ссуд в октябре упали до 9,1% в годовом выражении (с 22,6% в октябре 2019 года). «Охлаждение» в рознице повлияет на политику кредиторов, но не радикально, считает аналитик Moody’s. «Скорее всего, на фоне низкой базы 2020 года мы увидим в этом году некоторое движение в сторону повышения риск-аппетита банков по мере возврата к положительному росту доходов домохозяйств», — прогнозирует Павлова.

Россияне стали чаще отказываться от одобренных банками кредитов
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Уровень одобрения — волатильная величина, отмечает Лопатин из НКР. «В случае сохранения негативных тенденций банки могут дополнительно ужесточить свои риск-метрики. В разрезе розничных сегментов динамика одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он (уровень одобрения. — РБК) будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — минимальным», — заключает аналитик.

Слабый спрос на кредиты вряд ли может сильно мотивировать банки поднимать уровень одобрения заявок, уверен Лагуткин: «Обратная сторона такого увеличения — это рост потерь». По его словам, доля отказов по ссудам будет постепенно возвращаться к докризисному уровню, хотя банки «будут искать новые сегменты, из которых можно привлечь более качественных клиентов без роста уровня потерь».

По данным ЦБ, на 1 декабря 2020 года доля просроченных кредитов в общем объеме розничных ссуд составляла 4,7%. С начала года показатель вырос незначительно: уровень просрочки размывался из-за роста портфеля, а также реструктуризации и кредитных каникул, предоставленных гражданам. Банк России фиксировал заметный прирост проблемных долгов в рознице в мае, июле, августе и октябре — в каждый из этих месяцев абсолютный объем просроченных кредитов увеличивался более чем на 20 млрд руб., а темпы роста просрочки превышали среднемесячные значения 2019 года.

Автор
Юлия Кошкина
банки кредитование
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