Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Почему банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам
В марте 2020 года власти Москвы и других российских регионов начали вводить карантинные ограничения: рекомендовали бизнесу перевести как можно больше сотрудников на дистанционную работу, запретили проведение массовых мероприятий, продлили весенние школьные каникулы. В апреле в России действовал режим нерабочих дней для значительной части организаций, ограничения начали постепенно сниматься после майских праздников по решениям региональных властей. «В первую очередь снижение уровней одобрения связано с противоэпидемическими мероприятиями. Именно этот фактор явился первопричиной всех последующих изменений банками кредитной политики во втором квартале», — подчеркивает Лагуткин.
Экономическая ситуация ухудшилась, доходы населения упали, а значит, выросла долговая нагрузка клиентов, поясняет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, потенциально хороших заемщиков стало меньше, и хотя после локдауна банки отчасти смягчили риск-политики, это «не помогло сегменту сохранить динамику 2019 года».
Спад в экономике и режим самоизоляции привели к росту безработицы в России: только за апрель—май на бирже труда зарегистрировались свыше 1 млн россиян. В октябре число официальных безработных приблизилось к 5 млн человек, сообщал Минтруд. В апреле—июне реальные располагаемые доходы населения сократились на 8% в годовом выражении — это максимальное падение с 1999 года. В третьем квартале показатель тоже снизился, на 4,8%.
Пандемия — основной, но не единственный фактор, который повлиял на политику кредиторов, считают опрошенные РБК эксперты. Уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже более двух лет из-за мер ЦБ, напоминает Волков. С 2017 года в России начали ускоряться темпы необеспеченного кредитования, а регулятор отмечал рост долговой нагрузки населения и закредитованности наиболее уязвимых групп заемщиков. С 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки (ПДН) по методологии ЦБ и формировать резервы в зависимости от этого показателя.
Банки давно придерживаются консервативного подхода, соглашается аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова: «Кризис и пандемия, безусловно, поспособствовали еще более значительному «закручиванию гаек». По ее словам, кредиторы ужесточали требования как из-за ослабления платежеспособности заемщиков, так и из-за высокого уровня неопределенности.
Банкиры признавали, что пересматривали модели оценки заемщиков в кризис, стараясь отбирать наиболее платежеспособных клиентов. Во внимание принималась в том числе сфера занятости человека — работает ли потенциальный заемщик в отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19.
Будут ли банки лояльнее к заемщикам в 2021 году
Снижение уровня одобрения ссуд уже привело к тому, что рост потребительского кредитования замедлился, констатирует Павлова. По данным ЦБ, за 11 месяцев 2020 года розничный портфель банков увеличился на 2,4 трлн руб., рост кредитования составил 13,9% в годовом выражении (pdf.). Основным драйвером была ипотека, а вот темпы выдач необеспеченных ссуд в октябре упали до 9,1% в годовом выражении (с 22,6% в октябре 2019 года). «Охлаждение» в рознице повлияет на политику кредиторов, но не радикально, считает аналитик Moody’s. «Скорее всего, на фоне низкой базы 2020 года мы увидим в этом году некоторое движение в сторону повышения риск-аппетита банков по мере возврата к положительному росту доходов домохозяйств», — прогнозирует Павлова.
Уровень одобрения — волатильная величина, отмечает Лопатин из НКР. «В случае сохранения негативных тенденций банки могут дополнительно ужесточить свои риск-метрики. В разрезе розничных сегментов динамика одобрения продолжит зависеть от уровня кредитного риска. Так, в ипотеке он (уровень одобрения. — РБК) будет максимальным, а в необеспеченных сегментах — минимальным», — заключает аналитик.
Слабый спрос на кредиты вряд ли может сильно мотивировать банки поднимать уровень одобрения заявок, уверен Лагуткин: «Обратная сторона такого увеличения — это рост потерь». По его словам, доля отказов по ссудам будет постепенно возвращаться к докризисному уровню, хотя банки «будут искать новые сегменты, из которых можно привлечь более качественных клиентов без роста уровня потерь».
По данным ЦБ, на 1 декабря 2020 года доля просроченных кредитов в общем объеме розничных ссуд составляла 4,7%. С начала года показатель вырос незначительно: уровень просрочки размывался из-за роста портфеля, а также реструктуризации и кредитных каникул, предоставленных гражданам. Банк России фиксировал заметный прирост проблемных долгов в рознице в мае, июле, августе и октябре — в каждый из этих месяцев абсолютный объем просроченных кредитов увеличивался более чем на 20 млрд руб., а темпы роста просрочки превышали среднемесячные значения 2019 года.