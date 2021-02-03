ЦБ сообщил о сокращении числа россиян с кредитами из-за пандемии

Во время первой волны пандемии COVID-19 число заемщиков банков и МФО сократилось почти на 1 млн человек, подсчитал Банк России. После снятия ограничений кредиторы наверстали упущенное, но не до конца

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пандемия коронавируса привела к временному сокращению числа россиян, имеющих кредиты и займы, говорится в обзоре Банка России о динамике долговой нагрузки населения. По подсчетам регулятора, во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик санитарных ограничений, количество банковских заемщиков снизилось на 0,8 млн человек, а микрофинансовые организации (МФО) потеряли 158 тыс. клиентов. Однако уже в третьем квартале кредиторы активизировались и нарастили клиентскую базу: на 1 октября 2020 года в России насчитывалось 41,9 млн заемщиков — но все равно немногим меньше, чем до пандемии (42,1 млн).

По оценкам ЦБ, на ту же отчетную дату 36,1 млн россиян имеют задолженность только перед банками (86,4% заемщиков), 2,5 млн человек — только перед МФО (6%), а еще 3,2 млн клиентов должны и банкам, и МФО (7,7%). С момента предыдущего замера клиентская база выросла только у микрофинансовых компаний — примерно на 8,7%, или 200 тыс. человек. Как отмечается в обзоре регулятора, беспокойство вызывают именно клиенты МФО.

Как пандемия отразилась на закредитованности

На 1 октября на каждого банковского заемщика приходилось чуть меньше двух активных кредитов (1,9), следует из статистики ЦБ. С начала пандемии этот показатель практически не изменился. При этом у банков уменьшилось число клиентов, имеющих необеспеченный кредит (-0,8 млн человек), и выросло количество ипотечных заемщиков (+100 тыс. человек). Рост числа должников по ипотеке обусловлен исторически низкими ставками на рынке, считает ЦБ. Регулятор также отметил, что за ипотекой стали больше обращаться те, кто ранее не имел никаких кредитов. В третьем квартале они составили почти четверть ипотечных заемщиков (24,2%). В первом квартале их доля была на 1,1 п.п. ниже.