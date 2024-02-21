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ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи

ЦБ установил факт манипулирования рынком на торгах акциями СПБ Биржи
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России установил факт манипулирования рынком на организованных торгах обыкновенными акциями ПАО «СПБ Биржа» 27 ноября 2023-го, когда в СМИ и телегам-каналах появилась информация о подаче заявления о банкротстве площадки, следует из сообщения регулятора.

27 ноября в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО Московская Биржа — на 35,8%, на торгах ПАО «СПБ Биржа» — на 13,4%.

«Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО «СПБ Биржа» заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки», — говорится в сообщении ЦБ.

«Как показала проверка, ПАО «СПБ Биржа» не подавало заявления о банкротстве. Банк России расценивает подготовку заявления якобы от имени ПАО «СПБ Биржа» и направление его в суд как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов», — отметили в ЦБ.

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Банк России СПБ Биржа манипулирование акциями
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