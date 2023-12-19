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Война санкций ,  
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СПБ Биржа допустила отказ от контроля над своим депозитарием

СПБ Биржа готова вывести из-под своего контроля собственный депозитарий
Сюжет
Война санкций
СПБ Биржа предложит американскому Минфину три механизма разблокировки активов российских инвесторов. Кроме получения лицензий, сценарии подразумевают выход биржи из капитала СПБ Банка
СПБ Биржа SPBE ₽81,9 +6,92% Купить
Евгений Сердюков
Евгений Сердюков (Фото: СПБ Биржа)

СПБ Биржа предложит Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) три сценария разблокировки активов российских инвесторов, говорится в сообщении площадки.

«СПБ Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами», — отмечается в сообщении биржи. Стратегия подразумевает три возможных варианта разблокировки активов.

  • Первый сценарий подразумевает вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи, говорится в сообщении площадки. СПБ Банк выполняет функцию депозитария площадки — то есть учитывает активы российских инвесторов. Банк не упоминался в санкционном списке США, но доля СПБ Биржи в нем, по состоянию на конец 2021 года (последние доступные данные) превышала 50% и составляла 73,73%. Американские санкции, введенные против той или иной компании, традиционно автоматически распространяются и на ее «дочек».
  • Второй сценарий подразумевает уточнение генеральной лицензии со сроком действия до 31 января 2024, которую OFAC опубликовало в день введения американских санкций в отношении СПБ Биржи. Этот документ выпущен для зарубежных контрагентов площадки и позволяет им прекратить все отношения с СПБ Биржей до конца января следующего года, в текущей редакции он не подразумевает разблокировки активов российских инвесторов. «Во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США (U.S. nexus), подтвердили, что они не готовы руководствоваться генеральной лицензией OFAC № 76А2. По их мнению, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC», — пояснили в СПБ Бирже.
  • Третий сценарий предусматривает получение отдельной генеральной или специальной лицензии, которая позволит разблокировать активы участников торгов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также СПБ Биржа напомнила инвесторам о возможности получения индивидуальных лицензий на разблокировку. «Этот процесс может происходить одновременно со стратегией, которую реализует СПБ Банк», — отметила биржа.

По оценкам биржи, подготовка и подача необходимых документов в OFAC займет около месяца. Сроки фактической реализации одной из предложенных стратегий биржа не прогнозирует. «Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии № 76А (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC», — говорится в сообщении площадки.

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В начале ноября СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции, после этого площадка остановила торги всеми активами, в том числе российскими ценными бумагами и ценными бумагами из дружественных стран, на которые ограничения США не распространяются напрямую. Через несколько дней после введения санкций возобновила торги, но только российскими активами. Генеральный директор площадки Евгений Сердюков при этом сообщил, что биржа в новой стратегии сконцентрируется на торгах именно рублевыми инструментами. Что касается иностранных инструментов, то торги ими до сих пор не запущены, а все ранее купленные инвесторами зарубежные активы заблокированы.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
СПБ Биржа санкции Инвестиции
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