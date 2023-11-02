 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ВБРР и «Русский стандарт» заявили о проблемах с UnionPay из-за санкций

ВБРР и «Русский стандарт» предупредили о рисках для карт UnionPay за рубежом
Сюжет
Война санкций
Карты UnionPay от ВБРР приостановят работу за рубежом после включения банка в санкционный список США. Попавший под санкции «Русский стандарт» предупредил о риске прекращения работы карт и рекомендовал снять наличные
Фото: Алена Кондюрина / РБК
Фото: Алена Кондюрина / РБК

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) приостановит работу своих карт UnionPay за рубежом после введения санкций США. В России они продолжат работать, говорится в сообщении организации. Банк заверил, что продолжает работу в стандартном режиме.

Банк «Русский стандарт», который также попал под санкции США 2 ноября, предупредил, что в ближайшее время операции по картам UnionPay могут быть приостановлены и тоже порекомендовал снять наличные средства. При этом комиссию за снятие средств 2 и 3 ноября вернут. На территории России сервисы банка продолжат работу в обычном режиме.

Включенный в санкционный список Почта Банк, который также выпускает карты UnionPay, сообщил, что на территории России все карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать. «В штатном режиме продолжают работать все точки обслуживания, банкоматы и эквайринговые терминалы банка, а также мобильное приложение», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

О проблемах с картами UnionPay Почта Банк предупреждал еще в начале августа. Банк тогда рекомендовал снять наличные с карт, а проблемы связывал с переходом на новую платформу расчетов по картам UnionPay.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. За рубежом россияне могут использовать карты платежной системы UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода Visa и Mastercard.

Однако после попадания ряда российских банков, выпускавших карты UnionPay, под американские санкции они предупреждали своих клиентов о риске прекращении работы таких карт за рубежом. В результате к концу июля в России оставалось семь выпускающих карты UnionPay банков, среди них кроме попавших под санкции 2 ноября трех банков Газпромбанк, Россельхозбанк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Кроме того, с конца декабря держатели карт UnionPay могут снимать не более 50 тыс. юаней (порядка 635 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 ноября) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной суммы в других валютах.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Почта Банк UnionPay санкции ВБРР «Русский стандарт»
Материалы по теме
США ввели санкции против Почта Банка, АФК «Система» и Хоум Кредит Банка
Политика
«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей
Финансы
Подсанкционные банки предупредили о риске отключения UnionPay за рубежом
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 16:18
Власти выделят на льготное автокредитование еще $1,2 млрд до конца года Общество, 21:03
Власти Колумбии заявили, что отца игрока «Ливерпуля» похитили повстанцы Спорт, 21:01
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи Инвестиции, 21:00
Удалось ли Макрону укрепить позиции Запада в Казахстане и Узбекистане Политика, 20:50
«Заставить оркестр играть то, что за нотами»: жизнь Юрия Темирканова Общество, 20:49 
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 20:46
Президент Киргизии назвал отношения с Турцией приоритетом страны Политика, 20:44
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
ВБРР и «Русский стандарт» заявили о проблемах с UnionPay из-за санкций Финансы, 20:33
ЦСКА вышел в плей-офф Кубка России с первого места в группе Спорт, 20:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:26
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 20:23
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 20:17
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 20:14
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 20:14