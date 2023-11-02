ВБРР и «Русский стандарт» заявили о проблемах с UnionPay из-за санкций

ВБРР и «Русский стандарт» предупредили о рисках для карт UnionPay за рубежом

Карты UnionPay от ВБРР приостановят работу за рубежом после включения банка в санкционный список США. Попавший под санкции «Русский стандарт» предупредил о риске прекращения работы карт и рекомендовал снять наличные

Фото: Алена Кондюрина / РБК

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) приостановит работу своих карт UnionPay за рубежом после введения санкций США. В России они продолжат работать, говорится в сообщении организации. Банк заверил, что продолжает работу в стандартном режиме.

Банк «Русский стандарт», который также попал под санкции США 2 ноября, предупредил, что в ближайшее время операции по картам UnionPay могут быть приостановлены и тоже порекомендовал снять наличные средства. При этом комиссию за снятие средств 2 и 3 ноября вернут. На территории России сервисы банка продолжат работу в обычном режиме.

Включенный в санкционный список Почта Банк, который также выпускает карты UnionPay, сообщил, что на территории России все карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжают работать. «В штатном режиме продолжают работать все точки обслуживания, банкоматы и эквайринговые терминалы банка, а также мобильное приложение», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

О проблемах с картами UnionPay Почта Банк предупреждал еще в начале августа. Банк тогда рекомендовал снять наличные с карт, а проблемы связывал с переходом на новую платформу расчетов по картам UnionPay.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы (МПС) Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. За рубежом россияне могут использовать карты платежной системы UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода Visa и Mastercard.

Однако после попадания ряда российских банков, выпускавших карты UnionPay, под американские санкции они предупреждали своих клиентов о риске прекращении работы таких карт за рубежом. В результате к концу июля в России оставалось семь выпускающих карты UnionPay банков, среди них кроме попавших под санкции 2 ноября трех банков Газпромбанк, Россельхозбанк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Кроме того, с конца декабря держатели карт UnionPay могут снимать не более 50 тыс. юаней (порядка 635 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 ноября) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной суммы в других валютах.