Набиуллина исключила запрет доллара даже в «апокалиптическом сценарии»

Россияне владеют наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте, подчеркнула глава Банка России, заверив, что обращение наличной валюты в стране не будет запрещено

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В России продолжится обращение наличной валюты «даже в самом апокалиптическом сложном сценарии». Об этом заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«У нас, по нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около $85 млрд. И сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту. Поэтому обращение наличной валюты будет», — подчеркнула она.

По словам Набиуллиной, ЦБ оценивает риск санкций и стимулирует политику девалютизации и переворачивания балансов банков в рубли и дружественную валюту.

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