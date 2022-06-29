Набиуллина назвала риски попыток достичь «старого курса» рубля

Достижение прежних значений курса рубля при новых условиях грозит его искусственностью, девальвацией и снижением независимости России от денежно-кредитной политики других стран, сказала глава ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, попытки вернуть курс национальной валюты к старым значениям делает его искусственным, что грозит девальвацией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Попытки иметь тот курс который был при старых условиях — это ну просто искусственный курс. Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало», — сказала она.

Набиуллина добавила, что «многие говорят» о необходимости «управлять курсом», и отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом при таком сценарии. Она пояснила: «в начале 2000-х годов реальный курс все равно рос. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс».

Кроме того, при управлении курсом резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, продолжила глава Центробанка. «То есть мы привязываемся к валютам чужих стран, напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто, еще и скажем так, импорт этой инфляции», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, в случае управляемости курса Россия будет вынуждена синхронизировать денежно-кредитную политику с этими странами.

Глава ЦБ отметила, что проводить политику управляемого курса России не позволяют и имеющиеся для этого механизмы: накоплением резервов и валютными ограничениями. «Мы не может копить резервы в твердых валютах, они сразу попадают под арест» — отметила она. Нибиуллина указала, что в Банке России не станут для этого «туда-сюда двигать» валютные ограничения.

«Я не думаю, что бизнес от этого будет счастлив, это непредсказуемые условия для бизнеса», — подчеркнула она.

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Рубль обвалился в начале спецоперации российских сил на Украине. В частности, на 11 марта Центробанк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валюта укрепилась: по состоянию на 29 июня доллар торгуется по 52,9 руб., евро — 55,8 руб.

Причиной укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры стали обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование было отменено.

В США в качестве причины укрепления рубля назвали «искусственную накачку» со стороны Центробанка, отметив, что курс российской валюты перестал являться индикатором положения российской экономики. В Минэкономразвития говорили, что курс российской валюты «чрезмерно укрепился», что создает проблемы для экспортеров и импортеров. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что более важным являются не параметры курса рубля, а его предсказуемость.



