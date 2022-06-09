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«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке

Комиссия за обслуживание валютных банковских счетов свыше 1 тыс. условных единиц составит 12% годовых и будет списываться ежедневно
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Тинькофф Банк введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте, говорится в сообщении организации в Telegram.

«С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. <...> Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — сообщил банк.

Стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, евро и шведских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых). Комиссия будет списываться ежедневно.

Также в банке объявили об акции на бесплатные переводы по SWIFT до конца июля.

Ранее скриншот с сообщением о планах «Тинькофф» ввести комиссию не только на карточные, но и на брокерские валютные счета появился в Telegram-канале «Банкста». Техподдержка Тинькофф Банка подтверждала корреспонденту РБК появление таких комиссий.

Также из опубликованного скриншота следовало, что до 23 июня принудительно могут быть закрыты накопительные счета в долларах и евро с выплатами на картсчет, новые такие счета открыть будет невозможно.

В сообщении Тинькофф Банка, опубликованном утром 9 июня, говорится, что «существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах».

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РБК направил запрос в банк.

С 28 мая Тинькофф Банк временно перестал открывать физлицам валютные вклады, назвав это «общерыночной тенденцией». Тогда же в банке не исключили, что в скором времени начнут применять отрицательные ставки по счетам физлиц в валюте.

Российские банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке
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Фото:Mark Lennihan / AP

Ранее о введении комиссии за хранение средств на счетах в основных валютах — за размещение средств на текущих счетах в пяти основных валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах — сообщил Райффайзенбанк. При этом от комиссии освобождаются валютные вклады.

По валютным счетам в Райффайзенбанке плата будет взиматься в зависимости от суммы остатка средств на счете на конец месяца. Если на счету будет храниться свыше 5 тыс. в любой из пяти валют, то клиенту придется заплатить 0,2% от суммы, превышающей порог, но минимум 10 условных единиц (у.е.). При подключении пакетов услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» порог повышается до 50 тыс. у.е. По текущим счетам в японских иенах пороговые значения составляют 500 тыс. и 5 млн иен соответственно.

В мае для российских банков изменились условия размещения долларов на внутреннем рынке. Ставки по однодневным своп-сделкам в долларах стали выше основного рублевого бенчмарка — ставки RUONIA, которая отражает стоимость денег для банков на краткосрочном рынке. Кроме того, банковский сектор столкнулся с нетипичной ситуацией — избытком долларовой ликвидности, писал ранее РБК.

Банк России, комментируя ситуацию с ликвидностью банков в апреле, указал, что «отрицательная доходность вмененной долларовой ставки обусловлена прежде всего санкционными ограничениями», в частности из-за запретов на ввоз наличных долларов и евро в Россию и блокировку валютных счетов банков. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что регулятор изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц, но не граждан.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
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