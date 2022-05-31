ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября

По словам зампреда ЦБ, регулятор, вероятнее всего, подождет до сентября и последит за развитием ситуации

Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС

Центробанк пока не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физлицам, сообщила на пресс-конференции первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева, передает ТАСС.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», — сказала она.

Банк России запретил кредитным организациям продавать наличную валюту за рубли в начале марта. Снять ее в долларах (позднее регулятор разрешил снятие и в евро) могли только те, у кого уже был валютный счет. При этом сумма ограничивалась $10 тыс. Безналично клиенты банков могут покупать любую валюту и открывать новые счета и вклады.

В середине мая Банк России разрешил физическим лицам покупать валюту. Однако физлицам по-прежнему запрещено продавать доллары и евро. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения вряд ли снимут до сентября. При этом ЦБ будет следить за развитием ситуации.