ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов
Центробанк изучит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов граждан и при необходимости примет надзорные меры, говорится в его сообщении.
Ранее о введении комиссии в размере 12% годовых за обслуживание счета при балансе более 1 тыс. условных единиц сообщил Тинькофф Банк. До этого Райффайзенбанк уведомил о введении комиссии за размещение средств на счетах в пяти валютах, плата будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).
«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Регулятор направит банкам соответствующее информационное письмо», — сообщили в ЦБ.
В регуляторе также отметили, что понимают озабоченность банков рисками работы с валютой, однако считают, что финансовые организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.
ЦБ также опубликовал пояснения по ситуации с вкладами. Он напомнил, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, включающее сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, считается нарушением закона. «Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — подытожили в регуляторе.
В сообщении также указывается, что банки продолжат уменьшать объем своих валютных операций, поскольку тем самым несут риски на фоне санкций. При этом Центробанк подчеркнул, что они могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов.
Комиссии по валютным вкладам не могут быть установлены в соответствии с Гражданским кодексом, который обязывает банки выплачивать по ним клиентам проценты, однако на текущие счета это не распространяется. Комментируя РБК действия банков, управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев отметил, что комиссия за хранение валюты на счете тоже формально противоречит законодательству, но банки пользуются тем, что у текущих счетов есть ряд особенностей.
«Вклад — сумма денег, размещенных в банке на определенный или неопределенный срок с правом использования банком для проведения операций с ними, счет — де-факто учетная запись лица, отражающая движение средств», — пояснил эксперт.
Объясняя решение по комиссии, Тинькофф Банк заявил, что мера обусловлена «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» банка. В Райффайзенбанке, в свою очередь, посчитали, что это позволит организации эффективнее управлять средствами в иностранной валюте.