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«Тинькофф» с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте

В Тинькофф Банке назвали отказ от вкладов в валюте общерыночной тенденцией. В будущем кредитная организация не исключает введение отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Банк «Тинькофф» с 28 мая временно перестанет открывать вклады в валюте, сообщил он в своем Telegram-канале.

В банке рекомендовали клиентам, которые задумывались об открытии валютного вклада, обратить внимание на вклады в рублях, поскольку их доходность выше валютных, а минимальная сумма пополнения — 50 тыс. руб.

Клиенты, которые уже открыли валютный счет, смогут пополнить его до конца срока действия, однако они не смогут его пролонгировать.

«Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на ваш счет в той валюте, в которой вы его открывали», — заверили в «Тинькофф».

В банке сообщили РБК, что отказ от вкладов в валюте является общерыночной тенденцией. Также будет продолжен курс на дедолларизацию балансов, поскольку банки лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.

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Клиенты банка также могут использовать накопительный или карточный счет для операций с долларами, евро и фунтами, отметили в «Тинькофф».

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Также в ближайшее время банк увеличит тарифы по SWIFT-переводам, поскольку этот процесс становится сложнее и требует множество новых процедур.

В «Тинькофф» не исключают введения отрицательных ставок по валютным счетам физических и юридических лиц.

В начале марта банк временно отключил SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков прохождения. «Клиенты могут продолжить осуществлять переводы в долларах», — сказали в «Тинькофф».

В конце апреля РБК сообщал, что из-за усиления контроля со стороны принимающих иностранных банков клиенты российских банков столкнулись со сложностями при совершении международных денежных переводов через SWIFT.

В Тинькофф Банке тогда также отметили рост числа переводов, который приводит «к дополнительным нагрузкам на команды комплаенс всех задействованных сторон». Представитель банка напомнил, что в SWIFT-переводе участвует множество сторон: банк-отправитель, банки-посредники, банк-получатель.

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
«Тинькофф» валютные вклады отказ
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