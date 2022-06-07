Райффайзенбанк введет комиссию по счетам в валюте

С 30 июня за хранение средств на валютном счете Райффайзенбанк будет брать с физлиц плату как минимум в 10 у.е. в месяц. Такая мера аналогична введению отрицательных ставок по счетам

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Райффайзенбанк с 30 июня вводит для клиентов-физлиц комиссию за размещение средств на текущих счетах в пяти основных валютах: долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, — сообщила пресс-служба кредитной организации. Минимальная плата составит 10 условных единиц в месяц, но в зависимости от суммы остатка на конец месяца может быть выше. Если на счете будет храниться свыше 5 тыс. в любой из пяти валют, то клиенту придется заплатить 0,2% от суммы сбережений. При подключении пакетов услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» порог повышен до 50 тыс. у.е.

По текущим счетам в японских иенах ставка выше: для обычных клиентов комиссия составит 0,5% при превышении остатка на счете в 500 тыс. иен, для премиальных — в 5 млн иен.

«Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией», — уточнили в Райффайзенбанке. При этом там указали, что банк сейчас открывает текущие счета только в долларах и евро.

«Эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте», — отмечается в сообщении кредитной организации. РБК направил запрос в Райффайзенбанк.

Райффайзенбанк не первый крупный игрок, изменивший условия привлечения валюты от розничных клиентов. С 28 мая Тинькофф Банк временно перестал открывать физлицам валютные вклады, назвав это «общерыночной тенденцией». В «Тинькофф» также не исключили применение отрицательных ставок по счетам физлиц в валюте в ближайшее время.

По закону российские банки обязаны выплачивать клиентам проценты по открытым вкладам, то есть отрицательные ставки по депозитам запрещены, но на текущие счета такое правило не распространяется. Комиссия за хранение средств на валютном счете равноценна отрицательной ставке — клиенту приходится доплачивать кредитной организации за размещение денег.

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В мае российский банковский сектор столкнулся с нетипичной ситуацией — избытком долларовой ликвидности и отрицательными ставками за размещение долларов на денежном рынке, писал РБК. Это произошло из-за сокращения возможностей игроков размещать привлеченную валюту, в том числе за рубежом на фоне западных санкций в отношении России. На ситуацию с избытком валютной ликвидности в банковском секторе уже обратил внимание ЦБ: регулятор изучает необходимость введения отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц, но не граждан, говорила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Этот вопрос уже обсуждался в 2019 году, но новые нормы по этому поводу не принимались.