Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Аргументы за ставку 4%

Учитывая резкое замедление экономической активности, одного июльского заявления Набиуллиной достаточно для ожидания снижения на 0,5 п.п., утверждается в обзоре аналитиков Bank of America (BofA). Экономисты не исключают еще одного снижения на 0,5 п.п. до конца года из-за низкой инфляции (они прогнозируют рост цен примерно на 3,5% в 2021 году) и сильного падения ВВП в 2020 году. «Тем не менее мы видим риск завершения периода смягчения на 4%, так как Банк России может начать концентрироваться на инфляционных рисках по мере восстановления экономики», — отмечают в BofA.

Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко также ожидают, что на заседании в пятницу ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п. По мнению аналитиков, Банк России возьмет паузу в сентябре, так как окно для продолжения цикла смягчения ДКП сужается из-за восстановления спроса. «Текущий цикл [снижения] может закончиться в июле. В случае второй волны эпидемии коронавируса мы видим ставку на уровне 3,5%», — пишут эксперты. Инфляция, говорится в их обзоре, в июле ускорится до 3,5% в годовом выражении, а к 4% вернется только в четвертом квартале 2020 года.

Помимо сигналов от самого ЦБ, в пользу снижения на 0,5 п.п. говорит подавленный спрос в экономике, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов: «К 13 июля недельная инфляция вернулась к 0,1% после скачка до 0,3% в начале июля из-за повышения тарифов ЖКХ. Годовая инфляция выросла до 3,4%, но остается существенно ниже целевых 4%».

Аргументы за ставку 4,25%

Часть аналитиков считают, что ЦБ снизит ставку не так решительно. Есть три причины для снижения именно на 0,25 п.п., пишет экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Во-первых, существует неопределенность по поводу того, «насколько выраженной будет реакция цен на смягчение ДКП, уже предпринятое по различным каналам»; во-вторых, снижения на 0,25 п.п. ждет денежный рынок, и поэтому оно станет более предсказуемым; в-третьих, в случае если регулятор сейчас поведет себя осторожно, риски, что ему придется вскоре корректировать политику, снизятся.

Данные о деловой активности сейчас разнородные: деловые настроения серьезно улучшились, собственные данные Банка России по потокам в платежной системе держатся выше нормы, но показатели промпроизводства за июнь слабые, сообщил Исаков РБК: «Думаю, что в сигнале Банка России будет небольшой оптимизм по деловой активности вместе с настойчивыми указаниями на сложность интерпретации данных».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая также ждет снижения на 0,25 п.п., предполагает, что экономика, судя по июньской статистике, восстанавливается, но ЦБ скорее будет смотреть на динамику реальных располагаемых доходов, сократившихся на 8% во втором квартале.

В оценках развития ситуации от регулятора чувствуется некоторое желание уже не ускорять развитие событий, а посмотреть, как принятые решения скажутся на денежном рынке и повлияют на экономику, объясняет начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Понятно, что это сложно оценить на коротких данных».

Варианты снижения на 0,25 и 0,5 п.п. одинаково возможны, пришли к выводу авторы обзора Nordea, но первый более вероятен. «Внешняя среда и мировые финансовые рынки были довольно спокойными в последнее время», — пишут экономисты. Небольшое ослабление рубля на 2% с последнего решения ЦБ о ставке не может быть препятствием для ее снижения, считают эксперты.