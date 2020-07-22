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Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Банк России на этой неделе снизит ставку до нового исторического минимума, считают эксперты, хотя и расходятся во мнениях, на сколько. Из-за пандемии спрос в экономике по-прежнему подавлен, а реальные доходы населения упали на 8%
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) 24 июля вновь снизит ключевую ставку уже в третий раз подряд с начала кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, считают аналитики российских и иностранных банков. На прошлом заседании 19 июня ЦБ понизил ставку сразу на один процентный пункт, до 4,5%, установив новый исторический минимум (с момента введения в 2013 году она не опускалась ниже 5,5%). Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ставка опустится еще на 0,5 п.п., до 4%. Такого мнения придерживаются большинство из 27 опрошенных экономистов.

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Что анонсировал ЦБ

В прошлые кризисы Центральный банк обычно повышал ставку, чтобы удержать курс рубля. Но в этот раз регулятор после обвала рынков из-за распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть взял курс на смягчение политики. Сначала 19 марта он снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%, а затем 19 июня — сразу на 1 п.п. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошью-голубем на лацкане пиджака. Голубь — метафора, используемая на финансовом рынке для определения сторонников мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в противовес последователям жесткой, эмблемой которых является ястреб.

Пандемия и карантинные меры привели к замедлению экономической активности, а это — к замедлению инфляции. ЦБ указал, что существует риск значительного отклонения инфляции вниз от установленного таргета на 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 3,21% после 3,02% в мае. В первом полугодии рост цен «останется несколько ниже уровня, который необходим для стабилизации инфляции на уровне 4%», говорилось в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

Набиуллина 13 июля отмечала, что на основе данных о низкой инфляции у Банка России есть возможность снижать ключевую ставку. Затем первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику, объяснил в интервью Reuters, что «дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована».

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки
Финансы
Совет Федерации / Youtube

Аргументы за ставку 4%

Учитывая резкое замедление экономической активности, одного июльского заявления Набиуллиной достаточно для ожидания снижения на 0,5 п.п., утверждается в обзоре аналитиков Bank of America (BofA). Экономисты не исключают еще одного снижения на 0,5 п.п. до конца года из-за низкой инфляции (они прогнозируют рост цен примерно на 3,5% в 2021 году) и сильного падения ВВП в 2020 году. «Тем не менее мы видим риск завершения периода смягчения на 4%, так как Банк России может начать концентрироваться на инфляционных рисках по мере восстановления экономики», — отмечают в BofA.

Зампред ЦБ исключил снижение ключевой ставки до нуля в обозримом будущем
Экономика
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко также ожидают, что на заседании в пятницу ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п. По мнению аналитиков, Банк России возьмет паузу в сентябре, так как окно для продолжения цикла смягчения ДКП сужается из-за восстановления спроса. «Текущий цикл [снижения] может закончиться в июле. В случае второй волны эпидемии коронавируса мы видим ставку на уровне 3,5%», — пишут эксперты. Инфляция, говорится в их обзоре, в июле ускорится до 3,5% в годовом выражении, а к 4% вернется только в четвертом квартале 2020 года.

Помимо сигналов от самого ЦБ, в пользу снижения на 0,5 п.п. говорит подавленный спрос в экономике, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов: «К 13 июля недельная инфляция вернулась к 0,1% после скачка до 0,3% в начале июля из-за повышения тарифов ЖКХ. Годовая инфляция выросла до 3,4%, но остается существенно ниже целевых 4%».

Аргументы за ставку 4,25%

Часть аналитиков считают, что ЦБ снизит ставку не так решительно. Есть три причины для снижения именно на 0,25 п.п., пишет экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Во-первых, существует неопределенность по поводу того, «насколько выраженной будет реакция цен на смягчение ДКП, уже предпринятое по различным каналам»; во-вторых, снижения на 0,25 п.п. ждет денежный рынок, и поэтому оно станет более предсказуемым; в-третьих, в случае если регулятор сейчас поведет себя осторожно, риски, что ему придется вскоре корректировать политику, снизятся.

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Данные о деловой активности сейчас разнородные: деловые настроения серьезно улучшились, собственные данные Банка России по потокам в платежной системе держатся выше нормы, но показатели промпроизводства за июнь слабые, сообщил Исаков РБК: «Думаю, что в сигнале Банка России будет небольшой оптимизм по деловой активности вместе с настойчивыми указаниями на сложность интерпретации данных».

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, которая также ждет снижения на 0,25 п.п., предполагает, что экономика, судя по июньской статистике, восстанавливается, но ЦБ скорее будет смотреть на динамику реальных располагаемых доходов, сократившихся на 8% во втором квартале.

В оценках развития ситуации от регулятора чувствуется некоторое желание уже не ускорять развитие событий, а посмотреть, как принятые решения скажутся на денежном рынке и повлияют на экономику, объясняет начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук: «Понятно, что это сложно оценить на коротких данных».

Варианты снижения на 0,25 и 0,5 п.п. одинаково возможны, пришли к выводу авторы обзора Nordea, но первый более вероятен. «Внешняя среда и мировые финансовые рынки были довольно спокойными в последнее время», — пишут экономисты. Небольшое ослабление рубля на 2% с последнего решения ЦБ о ставке не может быть препятствием для ее снижения, считают эксперты.

Когда ЦБ придет к нейтралитету

Курс Банка России на смягчение политики стал причиной для споров о новом нейтральном диапазоне ключевой ставки (сейчас это ключевая ставка плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%).

Набиуллина признавала, что аргументов за коррекцию диапазона за последний год прибавилось. В BofA расценивают эту дискуссию как еще один «голубиный» сигнал. «Более низкий диапазон нейтральной ставки может создать больше пространства для монетарного смягчения в ближайший месяц из-за очевидного провала экономической активности», — пишут экономисты банка. Впрочем, они считают, что такие изменения более вероятны в сентябре или октябре, когда ЦБ представит основные направления монетарной политики на 2021–2023 годы.

Совет директоров проведет детальное обсуждение оценок нейтральной ставки на предстоящем заседании, заявил Заботкин Reuters: «Мы поделимся итогами этого обсуждения. Уточненные оценки будут использованы при подготовке обновленного прогноза». Тонкие намеки на то, что нейтральный диапазон ключевой ставки может быть пересмотрен, только добавляют «неуверенности в том, где находится дно текущего цикла [смягчения ДКП] и как будет меняться ключевая ставка после восстановления экономики», заметил главный экономист Citibank по России и СНГ Иван Чакаров.

Заботкин, отвечая на вопрос, когда брошка председателя Банка России с голубем сменится ястребом, говорил: «Когда возникнут значительные риски устойчивого превышения инфляцией цели вверх». Орлова считает, что повышение ставки — это не вопрос ближайших двух лет как минимум. «Мы здесь будем сильно зависеть от того, что будут делать мировые центральные банки и ФРС [обещает держать ставку около нуля до конца 2022 года]», — отметила экономист. Это перспектива 2021 года, предполагает Романчук: «Тайминг можно увязать с тем, что мы попрощаемся с негативным влиянием пандемии, а она, очевидно, не прекратится раньше 2021 года», — говорит эксперт.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ключевая ставка, Центральный банк
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