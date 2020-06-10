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ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. По прогнозам регулятора, она не будет повышаться вплоть до конца 2022 года из-за роста безработицы
NASDAQ NASDAQ 10 027,23 +0,74%
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, сохранила ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 — 0,25%», — говорится в сообщении. Такое решение было принято на фоне продолжающегося кризиса здравоохранения, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», — отмечается в сообщении.

Все 17 членов комитета по открытым рынкам ФРС считают, что процентная ставка останется на этом же уровне в текущем году и сохранится в 2021 и 2022 годах. При этом один из членов комитета высказался за ее повышение в 2022 году до 0,25–0,5%, а еще один — до 1–1,25%. Как отмечает регулятор, в среднем в этом году, как и в двух последующих, ставка будет составлять 0,1%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.

Ключевая ставка ФРС уже находилась практически на нулевом уровне в 2008–2015 годах. Теперь ФРС не прогнозирует повышения ставки с нынешнего нулевого уровня вплоть до конца 2022 года. Это связано прежде всего с тем, что, по прогнозу ФРС, безработица будет оставаться на повышенном уровне и в 2021–2022 годах (6,7 и 5,5% соответственно) после 9–10% в текущем году. Естественный уровень безработицы в США оценивается Федеральным резервом в 3,5–4,5%.

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Экономика
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

На фоне решения ФРС российский рубль вышел в плюс к американскому доллару. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 21:45 мск курс доллара упал на 31 коп., до 68,26 руб. Курс евро вырос на 26 коп. до 77,95 руб.

Американские фондовые индексы, которые показывали разнонаправленную динамику перед решением ФРС, перешли к росту после завершения заседания. Dow Jones в ходе торгов прибавил 0,1%, S&P 500 — 0,4%, Nasdaq Composite — 1,3%.

Авторы: Михаил Юшков, Иван Ткачёв
Теги: ФРС США
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