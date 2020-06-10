ФРС запланировала держать ставку около нуля до конца 2022 года

ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. По прогнозам регулятора, она не будет повышаться вплоть до конца 2022 года из-за роста безработицы

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Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка, сохранила ставку на уровне 0 — 0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 — 0,25%», — говорится в сообщении. Такое решение было принято на фоне продолжающегося кризиса здравоохранения, который, по мнению регулятора, будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию, а также создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе.

«Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и меры, которые были приняты для защиты общественного здоровья, привели к резкому снижению экономической активности и существенным потерям рынка труда. Слабый спрос и значительное снижение цен на нефть сдерживают рост потребительских цен. Финансовые условия улучшились, что частично обусловлено мерами поддержки экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу», — отмечается в сообщении.

Все 17 членов комитета по открытым рынкам ФРС считают, что процентная ставка останется на этом же уровне в текущем году и сохранится в 2021 и 2022 годах. При этом один из членов комитета высказался за ее повышение в 2022 году до 0,25–0,5%, а еще один — до 1–1,25%. Как отмечает регулятор, в среднем в этом году, как и в двух последующих, ставка будет составлять 0,1%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.