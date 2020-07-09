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ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Входящие платежи в отраслях российской экономики, отражающие выручку за товары и услуги, на прошлой неделе впервые превысили докризисную норму, сообщил ЦБ. Динамика ВВП в июле—сентябре все равно будет в минусе, говорит эксперт
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков. С этой точки зрения российская экономика преодолела дно и вернулась к докризисному уровню.

«Динамика входящих платежей указывает на усиление экономической активности в конце июня — начале июля», — заявил ЦБ.

За отчетную неделю превышение входящих платежей в целом по экономике над нормальным уровнем составило 4,9% против отклонения вниз на 7,6% неделей ранее, следует из данных ЦБ.

ЦБ наблюдает за входящими платежами в отраслях с начала апреля 2020 года. Платежи взвешиваются по доле отраслей в ВВП (добыча полезных ископаемых — около 13%, торговля — около 14% и т.д.). Под «нормальным» уровнем подразумевается средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года.

Банк России анализирует платежи, осуществленные через Национальную платежную систему, — они охватывают менее половины проводимых платежей. Входящие платежи в отрасли — это приблизительный индикатор ежедневной валовой выручки отрасли за предоставленные товары и услуги.

  • По данным ЦБ, в отраслях конечного потребления величина входящих платежей превысила «нормальное» значение на 12,3%, увеличившись по сравнению с неделей ранее (2,2%).
  • Единственной группой отраслей, в которой на отчетной неделе сохранилось отклонение вниз от «нормального» уровня, были отрасли государственного потребления (-6,1%).
  • Входящие потоки в наиболее пострадавших отраслях остаются в минусе: в туризме и сфере творчества и развлечений — на 76%, производстве кино и видео — на 28%, разработке компьютерного программного обеспечения — на 30%, деятельности воздушного и космического транспорта — на 39%.

Данные ЦБ по финансовым потокам не приведены в годовом исчислении (базой сравнения является докризисная часть первого квартала 2020 года) и представлены в номинальном выражении, указывает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Поэтому сложность заключается в том, что если мы выходим в плюс в номинале, мы остаемся в небольшом минусе в реальном выражении», — пояснила она.

Динамика входящих платежей действительно говорит о восстановлении экономики, третий квартал 2020 года в части потребительской активности будет приближен к результату третьего квартала 2019 года, но сектор услуг, транспорт пока отстают. Тем не менее динамика реального ВВП в третьем квартале в годовом выражении останется в отрицательной зоне — минус 4–5% (почти в два раза меньший спад, чем во втором квартале), заметила Донец.

Положительная динамика входящих платежей связана с тем, что с июля российская экономика функционирует без карантинных ограничений, но часть восстановления активности может объясняться фактором отложенного спроса, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Динамика входящих платежей — оперативный «кризисный» индикатор, который позволяет оценить, находится ли экономика в состоянии спада или возвращается к нормальному состоянию, отметила она.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: платежи, Банк России, деловая активность, пандемия
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