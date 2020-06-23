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Зампред ЦБ исключил снижение ключевой ставки до нуля в обозримом будущем

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции «Ренессанс Капитала» зампред Центробанка России Алексей Заботкин.

«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверное, к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал Заботкин.

19 июня Банк России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых, что стало историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Одной из основных причин для принятия такого решения регулятором стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», — объяснил свое решение ЦБ.

Регулятор также указал на снижение рисков, связанных с ситуацией на финансовых рынках.

По прогнозу Центробанка, в ближайшие месяцы рост цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, произошедшее в мае-июне. Но год к году инфляция все равно будет расти из-за низкой базы 2019 года, считают в ЦБ.

Теги: Центробанк России, ключевая ставка ЦБ
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