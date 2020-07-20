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Газета
Промышленность идет на просадку
Газета Спецвыпуск №720 (0000) (2007) Экономика,
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Промышленность идет на просадку

Производство в России продолжает снижаться
Промышленность в июне сохранила высокие темпы падения, следует из данных Росстата. Предприятия не смогли нарастить выпуск продукции после снятия карантина из-за обязательств по сокращению добычи нефти и слабого спроса в экономике
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Индекс промышленного производства в России в июне 2020 года снизился на 9,4% в годовом выражении после 9,6% в мае, следует из данных Росстата. По итогам второго квартала, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на 8,5%, по итогам полугодия — на 3,5%.

Cокращение по отраслям

Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2% к июню 2019 года и на 3,1% к маю 2020 года. Основная причина — сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые, объясняет Росстат. Добыча нефти уменьшилась по сравнению с июнем 2019 года на 16,4%, по сравнению с маем этого года — на 3,8%.

В июне вслед за постепенным снятием ограничений из-за пандемии наметился тренд на восстановление спроса на мировом нефтяном рынке, передала пресс-служба Минэнерго слова главы ведомства Александра Новака. Это происходит в первую очередь в топливном секторе, растет число авиаперелетов, соответственно, и спрос на моторное топливо, заметил он. «Уже в августе начнется плавный переход к восстановлению добычи, как это оговорено в соглашении ОПЕК+, а глобальный нефтяной спрос восстановится с -25% в апреле до -10% в августе этого года», — сказал Новак. Важной целью остается доведение коммерческих запасов нефти до среднего пятилетнего значения, добавил он.

Отрасли, связанные с водоснабжением и утилизацией отходов, снизили объемы производства на 6,5% к июню 2019 года (это лучше показателей апреля и мая, когда падение по сравнению с аналогичными периодами 2019 года достигало 11,4 и 10,9% соответственно).

Электро- и теплоэнергетика показали снижение к маю 2020 года и к июню 2019 года — на 9,2 и на 4,8% соответственно. Это связано со значительным уменьшением объемов потребляемого тепла — пара и горячей воды в июне выработано на 26,1% меньше, чем в мае 2020 года. Одновременно генерация электроэнергии сократилась лишь на 4% к маю этого года.

Обрабатывающие отрасли показали значительный рост по сравнению с маем 2020 года — на 8,4%. Тем не менее производство не достигло показателей июня 2019 года — зафиксировано снижение на 6,4%. Индекс IHS Markit PMI свидетельствует о признаках стабилизации ситуации в секторе обрабатывающей промышленности — в июне значение индекса составило 49,4, существенно превысив майский показатель 36,2 (значение 50 говорит о неизменности). В июне незначительно выросло число новых заказов для обрабатывающих производств, но, несмотря на это, компании продолжили сокращать рабочие места из-за существенного сокращения объемов работ и исторически слабого спроса. IHS Markit ожидает сокращения объемов российской промышленности на 7% по итогам 2020 года.

Риски спада промышленности

Снижение добычи углеводородов с устранением сезонности практически полностью нивелировало позитивные тенденции в обрабатывающей промышленности, отметил заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. В ряде секторов фиксируются явные признаки восстановления: например, производство легковых автомобилей в апреле упало в пять раз в годовом выражении, в мае провал сократился до двукратного, а в июне — отставание уже на четверть (24%) от уровня 2019 года, продолжил Сальников.

Но пока восстановление активности в отдельных секторах экономики, которые сильнее всего пострадали из-за локдауна, не определяет общей картины, признал он. «Российская промышленность почти замерла, восстанавливаются только те отрасли, которые просели наиболее сильно», — объяснил он. До конца 2020 года темпы прироста индекса промпроизводства в России будут отрицательными из-за доминирования добычи полезных ископаемых в структуре промышленности, которая будет сокращаться в рамках соглашения ОПЕК+, и слабого спроса в экономике по причине падения доходов населения и бизнеса, констатировал Сальников.

Затянувшееся восстановление промпроизводства создает риски для российского рынка труда, которые остаются высокими, предупреждают экономисты Альфа-банка. «Сокращение издержек крупными компаниями вызывает у нас серьезные опасения: мы считаем, что в условиях быстрой цифровизации именно крупные компании будут склонны сокращать сотрудников», — отмечают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и старший аналитик банка Анна Киюцевская.

Уровень безработицы, по данным Росстата, в мае составил 6,1% от рабочей силы (максимум с 2012 года) после 5,8% в апреле. За два месяца острой фазы пандемического кризиса безработными стали свыше 1 млн россиян. Данные за июнь пока не опубликованы, но, по предварительной оценке, озвученной первым вице-премьером Андреем Белоусовым, уровень безработицы в июне увеличился до 6,3% от экономически активного населения. Правительство ставит перед собой задачу к концу 2021 года добиться снижения уровня безработицы в стране менее чем до 5%.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: промышленность , Росстат , пандемия
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