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ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Центральный банк снизил ключевую ставку сразу до 4,5%. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории. Одной из основных причин такого решения стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса
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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Совет директоров Банка России решил снизить ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%, говорится в сообщении регулятора. Это рекордно низкий уровень стоимости заимствований в российской истории, в том числе в период действия режима таргетирования инфляции с 2014 года.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», — объясняет свое решение ЦБ. Кроме того, снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, отмечает регулятор.

Такое снижение соответствует ожиданиям рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из опрошенных экономистов ждали снижения ставки на 1 п.п., до 4,5%.

Эксперты спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки ЦБ
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Инфляция, цель по которой составляет 4% в годовом выражении, по данным на 15 июня, находилась на уровне около 3,1%, отмечает ЦБ. В ближайшие месяцы ее будет дополнительно сдерживать укрепление рубля в мае-июне. Впрочем, год к году она все равно будет расти из-за низкой базы 2019 года, объясняет Банк России.

На прошлом заседании 24 апреля ЦБ снизил ставку на 0,5 п.п., до 5,5%. На таком уровне она не находилась с момента ее введения как основного инструмента денежно-кредитной политики в 2013 году. Существовавшая до этого ставка рефинансирования также никогда не опускалась до таких значений. ЦБ пошел на более серьезное снижение, сразу на 1 п.п., впервые с 2015 года. Тогда экономика находилась в кризисе, и ЦБ, чтобы удержать падение рубля, сначала резко поднял ставку до 17%, а затем постепенно снижал ее.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что Банк России будет рассматривать на июньском заседании снижение ставки на 1 п.п. Хотя вероятность такого шага составляла меньше 100%, отмечала она.

Почти все экономические данные, опубликованные с прошлого заседания, оказались более благоприятными, чем прогнозы ЦБ, и это позволяло ему снизить ставку, говорил экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Сейчас есть много факторов, дающих пространство для маневра: замедление инфляции, очень крепкий рубль, экономическая активность восстанавливается, но понятно, что процесс не будет быстрым», — объясняла экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Переход к более мягкой денежно-кредитной политике сопровождается кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса. «Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли», — отмечает ЦБ в сообщении. Несмотря на постепенное снятие ограничений, настроения бизнеса остаются осторожными.

ВВП в 2020 году снизится на 4-6%, считает регулятор (в этой части прогноз не изменился), но падение конкретно во втором квартале может быть более значительным, чем ожидалось ранее. В апреле Банк России прогнозировал падение на 8% в базовом сценарии.

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ отметил, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», если ситуация будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ЦБ, ключевая ставка
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