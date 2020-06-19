ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Центральный банк снизил ключевую ставку сразу до 4,5%. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории. Одной из основных причин такого решения стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса

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Совет директоров Банка России решил снизить ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%, говорится в сообщении регулятора. Это рекордно низкий уровень стоимости заимствований в российской истории, в том числе в период действия режима таргетирования инфляции с 2014 года.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», — объясняет свое решение ЦБ. Кроме того, снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, отмечает регулятор.

Такое снижение соответствует ожиданиям рынка. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, большинство из опрошенных экономистов ждали снижения ставки на 1 п.п., до 4,5%.

Инфляция, цель по которой составляет 4% в годовом выражении, по данным на 15 июня, находилась на уровне около 3,1%, отмечает ЦБ. В ближайшие месяцы ее будет дополнительно сдерживать укрепление рубля в мае-июне. Впрочем, год к году она все равно будет расти из-за низкой базы 2019 года, объясняет Банк России.