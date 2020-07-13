Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Совет Федерации / Youtube (Фото: Эльвира Набиуллина)

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.Трансляция заседания доступна на YouTube странице верхней палаты.

«Сейчас у нас есть возможность снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию», — сказала Набиуллина. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%, что стало историческим минимумом, напомнила глава регулятора.

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что снижение ставки оказывает большее влияние на краткосрочные ставки, чем на долгосрочные. «Это делает более привлекательным для граждан долгосрочные депозиты, а для банков — выдачу долгосрочных кредитов», — добавила Набиуллина.