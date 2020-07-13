Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Россиянам разрешили судиться с Facebook на родине Технологии и медиа, 18:24 Губернатор Томской области назвал заказными фото с мешками из морга Общество, 18:19 Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки Финансы, 18:16 Как контакт-центр ежедневно обрабатывает 18 тысяч звонков РБК и #CloudMTS, 18:12 Новый глава ВФЛА уволился после скандала с World Athletics Спорт, 18:08 Путин пожелал выздоровления заболевшему COVID-19 президенту Бразилии Общество, 18:07 Адвокат рассказал об экспертизе заметок Ивана Сафронова Общество, 18:05 Уволенный вице-президент ВФЛА Безуглов решил подать на федерацию в суд Спорт, 18:01 В ГИБДД пояснили, как поменять просроченные права Авто, 18:00 В СК сообщили об обысках в администрации Кирова Общество, 17:58 Набиуллина поддержала увеличение годового взноса на ИИС до ₽3 млн Инвестиции, 17:56 Росгидромет предупредил о риске новых подтоплений в Подмосковье Общество, 17:47 Акции Tesla подорожали до $1790 и обошли биткоин по доходности Крипто, 17:43 Шесть игроков КХЛ сдали положительный тест на коронавирус Спорт, 17:35
Финансы ,  
0 

Набиуллина заявила о пространстве для снижения ключевой ставки

Доллар/Рубль USD/RUB ₽70,585 -0,2% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,210 +0,41% Купить
Совет Федерации / Youtube
Совет Федерации / Youtube (Фото: Эльвира Набиуллина)

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации.Трансляция заседания доступна на YouTube странице верхней палаты.

«Сейчас у нас есть возможность снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию», — сказала Набиуллина. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%, что стало историческим минимумом, напомнила глава регулятора.

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», — сообщила Набиуллина.

Она отметила, что снижение ставки оказывает большее влияние на краткосрочные ставки, чем на долгосрочные. «Это делает более привлекательным для граждан долгосрочные депозиты, а для банков — выдачу долгосрочных кредитов», — добавила Набиуллина.

ЦБ снизил ставку сразу на один пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В последний раз Банк России снизил ключевую ставку 19 июня. Тогда она была снижена сразу на один процентный пункт, — с с 5,5% до 4,5%. Такое решение ЦБ пояснил длительностью ограничительных мер в России в связи с пандемией. В регуляторе отметили, что дезинфляционные факторы действуют сильнее, а влияние краткосрочных проинфляционных факторов «в основном исчерпано». Кроме того, регулятор указал на снижение рисков, связанных с ситуацией на финансовых рынках.

23 июня зампред Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что в обозримом будущем Банк России не снизит ключевую ставку до нуля.
«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая», — отметил Заботкин.

Теги: ключевая ставка, Центробанк
Материалы по теме
Зампред ЦБ исключил снижение ключевой ставки до нуля в обозримом будущем
Экономика
Эксперты спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки ЦБ
Финансы
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Финансы
Читайте на РБК Pro
Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами Лебединая неверность: как защититься от отжима бизнеса партнерами
Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн Свитшот от морпеха: как бывший военный продает модную одежду на ₽59 млн
Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно» Мухаммад Юнус — РБК: «Работать на других — противоестественно»
Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны Так говорит Галицкий: бизнес плохо запускать только во время войны
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter