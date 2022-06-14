ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Рогозин в ответ на критику назвал Кудрина профессиональным либералом Политика, 21:16
Серебренников объяснил призыв снять санкции с Абрамовича Политика, 21:14
Помощник Путина исключил возможность встречи с Зеленским «впустую» Политика, 20:55
Байден сообщил о плане вывезти зерно с Украины по железным дорогам Политика, 20:41
Кадыров объявил о завершении освобождения Камышевахи в ЛНР Политика, 20:36
Siemens объяснила задержку с ремонтом турбин для «Северного потока» Политика, 20:34
Россиян допустили на US Open с учетом «уникальных обстоятельств» Спорт, 20:25
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 20:19
Украинский Минспорт решил бойкотировать турниры с участием россиян Спорт, 20:10
ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов Финансы, 20:09
Абрамченко заявила о наступлении «не очень зеленых» времен в Европе Бизнес, 20:01
«Яндекс.Практикум» начал расследование после сообщений об утечке Общество, 19:57
Медведев предсказал углубление энергетического кризиса в Европе Политика, 19:26
«Роскосмос» поспорил с Кудриным об успешности космической госпрограммы Политика, 19:23

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Финансы ,  
0 

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов

О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов объявили Тинькофф Банк, Райффайзенбанк и Росбанк. В ЦБ заявили, что делать это в одностороннем порядке недопустимо, так как это нарушение прав потребителей
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил Центробанк.

«Законодательство не предусматривает права кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений, взимаемых с потребителя, за совершение операций по договору банковского счета, а также возможности предоставления такого права заключенным с потребителем договором», — говорится в информационном письме регулятора.

По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. Регулятор подчеркивает, что это не может признаваться офертой.

ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Банк России считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

РБК направил запрос в Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.

На минувшей неделе Тинькофф Банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию в размере 12% годовых за обслуживание счета при балансе более 1 тыс. условных единиц, начисляться она будет каждый день. Эту меру объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» банка.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Бухгалтерия: какие документы распечатывать, а на какие не тратить бумагу
Инструкции
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

За несколько дней до этого о введении комиссии за размещение средств на счетах в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах объявил Райффайзенбанк, посчитав, что это позволит организации эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Плата будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).

«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Планы ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро рассматривает и Росбанк, сообщал The Bell со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Размер комиссии обсуждается на уровне 0,5% в месяц от суммы превышения лимита (для клиентов массового сегмента он составляет 3 тыс., для клиентов премиум — 25 тыс.).

Центробанк решил проверить законность этого шага. В регуляторе отметили, что понимают озабоченность банков рисками работы с валютой, но подчеркнули, что финансовые организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Юлия Кошкина
Центробанк комиссия валютные вклады счета Тинькофф Банк Райффайзенбанк

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Райффайзенбанк введет комиссию по счетам в валюте
Финансы
ЦБ проверит введение банками комиссий на обслуживание валютных счетов
Финансы
«Тинькофф» с 6 июня повысит комиссию за SWIFT-переводы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter