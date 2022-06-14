ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов

О планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов объявили Тинькофф Банк, Райффайзенбанк и Росбанк. В ЦБ заявили, что делать это в одностороннем порядке недопустимо, так как это нарушение прав потребителей

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Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил Центробанк.

«Законодательство не предусматривает права кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений, взимаемых с потребителя, за совершение операций по договору банковского счета, а также возможности предоставления такого права заключенным с потребителем договором», — говорится в информационном письме регулятора.

По данным ЦБ, ряд банков прибегает к практике, когда на сайтах кредитных организаций публикуются данные об изменениях условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. Регулятор подчеркивает, что это не может признаваться офертой.

Банк России считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».

РБК направил запрос в Тинькофф Банк и Райффайзенбанк.

На минувшей неделе Тинькофф Банк сообщил, что с 23 июня вводит комиссию в размере 12% годовых за обслуживание счета при балансе более 1 тыс. условных единиц, начисляться она будет каждый день. Эту меру объяснили «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции» банка.

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За несколько дней до этого о введении комиссии за размещение средств на счетах в долларах, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах объявил Райффайзенбанк, посчитав, что это позволит организации эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. Плата будет зависеть от суммы оставшихся на конец месяца средств (от 5 тыс. условных единиц).

«Тинькофф» введет комиссию 12% на хранение валюты в банке Финансы

Планы ввести комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро рассматривает и Росбанк, сообщал The Bell со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Размер комиссии обсуждается на уровне 0,5% в месяц от суммы превышения лимита (для клиентов массового сегмента он составляет 3 тыс., для клиентов премиум — 25 тыс.).

Центробанк решил проверить законность этого шага. В регуляторе отметили, что понимают озабоченность банков рисками работы с валютой, но подчеркнули, что финансовые организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.