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ЦБ пообещал не допустить отрицательных ставок по валютным вкладам граждан
Отрицательная доходность может затронуть лишь депозиты компаний, разъяснил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Специальная рабочая группа уже готовит поправки в законодательство
Сергей Швецов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российские банки могут получить право вводить отрицательные ставки только по депозитам юридических лиц в валюте, вклады граждан это не затронет. Такие разъяснения дал первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время прямого эфира, организованного Банком России.

«Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается», — сказал Швецов. Он дважды повторил, что ограничения не затронут интересы клиентов-физлиц.

«Что касается денежных средств юридических лиц в евро, которые они держат в российских кредитных организациях, для введения возможности отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданский кодекс. Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование», — добавил первый зампред Банка России.

Финансы
ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что регулятор обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России. Она не уточняла, каких клиентов это затронет.

Российское законодательство не позволяет кредитным организациям взимать плату с клиентов за размещение средств на депозитах. Согласно Гражданскому кодексу банк обязан выплачивать клиенту процентный доход по таким продуктам. В начале сентября ЦБ предупредил, что это стало проблемой для банков: при размещении средств в европейские активы высокого качества они сталкиваются с отрицательными ставками, но сами брать плату с российских клиентов за хранение евро на депозитах не могут. Из-за этого участники рынка могут получать отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, говорилось в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Пока Банк России пытается оценить масштаб проблемы, чтобы понять, требуются ли поправки в законодательство, говорила Данилова. Идею ЦБ уже поддержали в Минфине. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал это правильным усилием по дедолларизации банковской системы России.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, вклады, евро
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ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам
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