ЦБ пообещал не допустить отрицательных ставок по валютным вкладам граждан

Отрицательная доходность может затронуть лишь депозиты компаний, разъяснил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Специальная рабочая группа уже готовит поправки в законодательство

Сергей Швецов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российские банки могут получить право вводить отрицательные ставки только по депозитам юридических лиц в валюте, вклады граждан это не затронет. Такие разъяснения дал первый зампред ЦБ Сергей Швецов во время прямого эфира, организованного Банком России.

«Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц. По вкладам граждан ничего такого не обсуждается», — сказал Швецов. Он дважды повторил, что ограничения не затронут интересы клиентов-физлиц.

«Что касается денежных средств юридических лиц в евро, которые они держат в российских кредитных организациях, для введения возможности отрицательных ставок необходимы изменения в Гражданский кодекс. Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование», — добавил первый зампред Банка России.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что регулятор обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России. Она не уточняла, каких клиентов это затронет.