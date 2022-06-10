Frank Media узнал, что на счетах НРД «зависли» до €7 млрд из-за санкций

В иностранных депозитариях НРД остаются заблокированными от €4,5 до 7 млрд, оценили источники Frank Media. Санкции против национального депозитария ввели 3 июня, в НРД затем сочли происходящее чрезвычайной ситуацией

На счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных депозитариях остаются замороженными €4,5-7 млрд средств банков и инвесторов из России после введения международных санкций, пишет Frank Media со ссылкой на источники.

Портал пишет, что с конца февраля «депозитарный мост» между НРД и европейскими депозитариями (Euroclear и Clearstream) оказался заблокирован, из-зач чего платежи приходилось проводить в ручном режиме. К тому моменту на объем заблокированных средств составлял около €15 млрд, позднее более половины этой суммы удалось перевести по назначению.

Ограничительные меры против НРД вряд ли окажут значительное влияние на состояние средних и мелких банков в России, заявил порталу управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он счел, что за прошедший период банки уже должны были успеть вывести те средства, в отношении которых это можно было сделать. Беликов подчеркнул: «Вряд ли кто-то из банков в текущих условиях принимал существенный объем кредитного риска на нерезидентов и поддерживал большой объем средств в иностранной валюте на корсчетах для обслуживания какой-либо внешнеэкономической деятельности».

Национальный депозитарий ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Он занимается не только российскими бумагами, но и зарубежными.

Европейские страны ввели санкции против НРД в рамках шестого пакета мер около недели назад — 3 июня. В Брюсселе пояснили, что депозитарий играет «существенную роль в функционировании финансовой системы России», а также в ее связи с международной финансовой системой.

В Кремле увидели в ограничительных мерах против НРД попытки Евросоюза организовать в России «искусственный дефолт». В депозитарии оценили ситуацию после введения санкций ЕС как чрезвычайную. В регулирующих документах НРД указано, что для квалификации ситуации как чрезвычайной необходимо наступление обстоятельств, которые препятствуют исполнению депозитарием своих обязательств перед депонентами. «Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — предупредили в НРД.

