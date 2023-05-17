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В кредитные истории россиян добавят информацию об их долговой нагрузке

ЦБ: долговая нагрузка россиян появится в их кредитных историях с 1 апреля 2024 года
С апреля 2024 года в кредитных отчетах появятся данные об уровне долговой нагрузки заемщиков, рассчитанные разными кредиторами. Так банки и МФО смогут видеть, как оценивают того или иного клиента их конкуренты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 апреля 2024 года кредитные истории российских заемщиков будут дополняться новыми сведениями о показателе долговой нагрузки (ПДН) — параметре, который отражает уровень закредитованности человека, сообщил Банк России.

К этому сроку регулятор внесет поправки в положение 758-П (о порядке формирования кредитной истории) и обяжет банки и микрофинансовые организации (МФО) передавать такую информацию в бюро кредитных историй (БКИ), следует из «дорожной карты» ЦБ на 2023–2024 годы (.pdf). Предполагается, что в кредитном отчете будут указаны «диапазон ПДН» и то, как именно кредитор рассчитал этот показатель. Доступ к кредитной истории, помимо самого субъекта, может получить любая кредитная или микрофинансовая организация, если у нее есть согласие клиента.

Российские банки и МФО оценивают долговую нагрузку потенциальных заемщиков по стандартной методологии ЦБ с 1 октября 2019 года. Это происходит при выдаче необеспеченных кредитов и займов, кредитных карт, ипотеки или автокредитов, если сумма ссуды превышает 10 тыс. руб.

ПДН — это отношение среднемесячных платежей клиента по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу, причем при расчете, как правило, учитываются только официально подтвержденные доходы человека. Банки давно добиваются права использовать для расчета долговой нагрузки собственные данные и «модельный подход» (когда, в том числе, за основу берется среднедушевой доход по региону, в котором живет заемщик). Согласно «дорожной карте», ЦБ планирует разрешить это во втором квартале 2023 года.

Банк России относит к слишком закредитованным заемщиков с ПДН выше 80%, то есть тех, кто направляет на обслуживание финансовых обязательств более 80% своего официального дохода. ЦБ старается снизить интерес банков и МФО к работе с такими клиентами — например, вводит повышенные коэффициенты риска по кредитам, одобренным именно этой категории заемщиков, а с 1 января применяет прямые количественные ограничения на такие выдачи.

С 1 января 2024 года российские банки и МФО будут обязаны информировать клиентов о критичном росте долговой нагрузки: им нужно будет предупредить потенциального заемщика о рисках, если его ПДН превышает 50%, запрашиваемая сумма займа больше 100 тыс. руб.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Долги потребкредитование Банк России регулирование
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