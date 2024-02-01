«Скоринг бюро»: число россиян с пятью и более кредитами удвоилось с 2021 года

Доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года

Свыше четверти заемщиков имеют больше трех кредитов, 8,6% — от пяти ссуд, оценили в «Скоринг бюро». Закредитованность растет, но пока это не приводит к всплеску просрочки. Во многом это происходит за счет распространения кредиток

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На конец 2023 года доля российских заемщиков, которые имеют пять и более активных кредитов, достигла 8,6%, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг бюро» (есть у РБК). За январь—декабрь она выросла на 1,5 процентного пункта, обновив рекорд. За последние два года доля этой категории банковских клиентов практически удвоилась (на конец 2021 года она составляла 4,7%). В статистике учитываются все розничные виды кредитов, которые могут быть у клиента и являются действующими на момент составления отчетности, пояснил директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

В целом число российских заемщиков с несколькими кредитами непрерывно увеличивается с 2019 года, наибольший прирост пришелся на 2022-й: доля клиентов с одним активным кредитным договором тогда сократилась на 4,5 п.п., до 49,7%. При этом доля заемщиков с тремя кредитами увеличилась на 1,1 п.п., до 12,6%, с четырьмя ссудами — на 1,2 п.п., до 6,7%, с пятью — на 2,4 п.п., до 7,1%. В 2023 году прирост произошел уже в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами. Доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%.

Почему растет число россиян с большим числом кредитов

По словам Лисянского, прирост доли россиян с пятью и более кредитами обеспечил распространение кредитных карт — потребители наращивают количество кредиток в кошельке. Кредитная карта считается активной, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного по ней лимита.

По данным Банка России, на 1 июля 2023 года в стране насчитывалось 23 млн держателей кредитных карт, это 54% от общего числа банковских заемщиков. Количество россиян с таким продуктом в первом полугодии увеличилось на 6,5%. В статистику ЦБ попали кредитки, задолженность по которым превышает 10 тыс. руб., а не все, что оформлены банками. Всего в России выдано 46,7 млн кредитных карт, подсчитали осенью 2023 года аналитики Frank RG. По их прогнозу, к концу года этот сегмент должен был увеличиться до 3,1 трлн руб. При этом проникновение кредиток в России среди экономически активного населения эксперты Frank RG оценивали на уровне 20%.

Прирост доли заемщиков с несколькими кредитами нельзя считать значительным — он может объясняться как демографическими факторами, так и изменением экономического поведения населения, считает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин.

«Многочисленное поколение бумеров выходит из периода экономической активности, ему на смену приходят малочисленные когорты поколения Y, оно же поколение миллениалов. В связи с выходом на пенсию перестало получать кредиты то поколение, которое и так не привыкло жить в долг, в то время как молодые заемщики более активны — например, не боятся брать обязательства сразу по нескольким кредитным картам с грейс-периодами (когда долг погашается на льготных условиях. — РБК)», — отмечает аналитик. Уклеин допускает, что увеличение когорты заемщиков с пятью и более кредитами произошло именно за счет увеличения численности держателей кредиток.

«Прирост доли таких клиентов как раз совпадает с резкой активизацией банков в розничном кредитовании с 2018–2019 годов», — заключает эксперт.

В 2023 году также наблюдался рост количества необеспеченных потребкредитов, выданных действующим ипотечным заемщикам, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин: «Эти кредиты могли использоваться для уплаты первоначального ипотечного взноса или на ремонт приобретаемого жилья».

По оценкам ЦБ, на 1 июля в России было более 10 млн ипотечных заемщиков. Почти половина из них (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит. Количество таких клиентов растет четвертый квартал подряд, за первое полугодие оно увеличилось на 12%. При этом 6,2% ипотечных заемщиков до оформления кредита на жилье берут крупную ссуду (более 100 тыс. руб.) на первоначальный взнос, подчеркивал регулятор.

Хотя число кредитов на одного заемщика растет, средняя величина задолженности по одному кредиту сохраняется, отмечает Полухин: «При ограниченном росте реальных доходов эти факторы могут свидетельствовать о росте закредитованности населения». Увеличение финансовой нагрузки банковских клиентов «отчасти само по себе провоцирует множественность кредитов» — граждане вынуждены брать новые кредиты для обслуживания старых, добавляет он.

Какие риски создает рост закредитованности населения

По словам Полухина, рост закредитованности населения сигнализирует о накоплении рисков в сегменте розничного кредитования, но не всегда означает буквальный рост проблемной задолженности.

«Реализация этих рисков в значительной степени будет зависеть от сопутствующих факторов. Сохранение высокого уровня занятости населения и позитивная динамика реальных доходов снижают вероятность их реализации», — считает эксперт. По прогнозу АКРА, в 2024 году розничный портфель банков останется стабильным, а доля просроченной задолженности в нем составит не более 3–4%.

Рынок розничного кредитования пока демонстрирует крайне низкий рост уровня кредитного риска — говорить о том, что увеличение числа кредитов на одного заемщика свидетельствует о явном негативном тренде, преждевременно, считает Лисянский.

«Прямой корреляции между ростом доли заемщиков с более чем тремя кредитами и показателями просрочки на текущий момент не установлено», — говорит эксперт.

Банк России считает проблемой рост числа кредитов на одного заемщика и увеличение выдач ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). В 2023 году регулятор несколько раз поднимал для банков надбавки по необеспеченным кредитам и ипотеке, представляемым заемщикам с высоким ПДН, вводил и ужесточил макропруденциальные лимиты (то есть прямые ограничения) на выдачу ссуд слишком закредитованным гражданам.

Как следует из данных «Скоринг бюро», в середине 2023 года рост доли заемщиков с тремя и более кредитами замедлился (+0,4 п.п. во втором квартале и +0,3 п.п. в третьем), но в четвертом квартале снова ускорился (+0,7 п.п.).

Регуляторное давление будет работать, считает Лисянский. По его прогнозу, в 2024 году доля клиентов с более чем тремя кредитами может сохраниться или даже уменьшиться.