Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки на уровне 16%

Центробанк снова оставит ключевую ставку без изменений, так как тренд на замедление инфляции еще не стал устойчивым, считают эксперты. Они допускают, что будет рассмотрен и сценарий ужесточения политики, но не считают его основным

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 22 марта снова сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых, полагают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний. Некоторые респонденты не исключают, что члены совета будут обсуждать и вариант повышения ставки до 16,5 или 17% годовых.

На прошлом заседании 16 февраля ЦБ также принял решение о сохранении ключевой ставки 16% на фоне смещения баланса рисков в сторону проинфляционных и сохранения повышенных инфляционных ожиданий. При этом рассматривался и более жесткий вариант — повышение ставки до 17%, говорилось в резюме по итогам заседания (которое регулятор опубликовал впервые), но в конечном счете ЦБ не пошел на такой шаг. До этого регулятор ужесточал политику пять раз подряд — с июля по декабрь 2023-го ставка выросла с 7,5 до 16% годовых.

Что происходит с инфляцией перед заседанием ЦБ

По итогам февраля годовая инфляция (февраль 2024-го к февралю 2023-го) составила 7,69% против 7,44% в январе, следует из данных Росстата. При этом месячный (февраль к январю 2024-го) рост цен замедлился до 0,68% после 0,86% в январе. Это отражает действие ужесточившихся денежно-кредитных условий, прежде всего в части возросшей привлекательности сбережений, отмечают аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». Тем не менее рост цен остается повышенным, констатируют они.

«Увеличение потребительского спроса и расходов продолжает опережать увеличение сбережений населения благодаря быстрому росту реальных заработных плат и доходов в условиях нехватки рабочих рук в экономике», — объясняется в бюллетене.

Чтобы инфляция попала в прогнозный диапазон Банка России 4–4,5% по итогам года, нужно, чтобы в третьем и четвертом кварталах месячный рост цен в пересчете на год замедлился «несколько ниже 4%», отмечают аналитики ЦБ, и для этого необходимо поддержание жесткой денежно-кредитной политики. Участники макроэкономического опроса ЦБ ожидают более высокую инфляцию по итогам года, в марте они ухудшили прогноз с 4,9 до 5,2%.

Во втором квартале возможно достижение максимумов годовой инфляции, допускал первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган: «Это произойдет в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года месячные показатели были достаточно низкие, поэтому год к году инфляция может быть чуть выше текущей».

Что касается инфляционных ожиданий населения, на которые в своих решениях также опирается ЦБ, то они снижаются второй месяц подряд. В феврале они составили 11,9% против 12,7% в январе. Но, несмотря на позитивную динамику, индикатор все же остается повышенным, оценивают в ЦБ, как и ценовые ожидания предприятий.

Чего ждать от ЦБ

В базовом сценарии Банк России 22 марта сохранит ставку 16% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «В последние месяцы инфляция начала замедляться, но все еще находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий», — объясняет эксперт. Необходимо, чтобы инфляция закрепилась в области низких значений на продолжительное время, как минимум три месяца, — это убедит ЦБ в устойчивости тренда, добавляет старший аналитик «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.

Последние недельные данные по инфляции указывают на нулевой рост цен, обращает внимание управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. «Вероятнее всего, ЦБ предпочтет оставить ставку без изменений, чтобы оценить, являются ли мартовские данные признаком разворота тренда», — полагает эксперт.

Васильев ожидает, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться из-за стабилизации курса рубля и жестких денежно-кредитных условий. Но этот процесс будет медленным, так как сохраняется влияние проинфляционных факторов — дефицита кадров на рынке труда и быстрого роста зарплат, мягкой бюджетной политики, геополитических рисков и рисков ослабления рубля, повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса, по-прежнему активного кредитования, в том числе в рамках большого числа льготных программ, перечисляет эксперт. Свою роль играет сложная ситуация во внешней торговле, добавляет старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Совокупность факторов приведет к тому, что ЦБ на заседании в марте не только оставит ставку 16%, но и вряд ли смягчит свой сигнал, считает эксперт.

«Минутки» (резюме обсуждений по ставке) и другие материалы февральского заседания совета директоров указывают на паузу в марте и с высокой вероятностью в апреле, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Рынки и экономика реагируют на случившиеся ранее повышения ставок, но глубина и скорость снижения инфляции неочевидны, отмечает эксперт: «Текущая инфляция снизилась (а годовая на пике — но она результат эффекта базы в первую очередь), однако инфляционные ожидания высоки. Плюс новая неопределенность с планами правительства, которые будут понятны в мае. Поэтому самое простое — взять паузу в риторике как минимум до апреля, а в действиях по ставке — до июля».

О том, что ЦБ возьмет паузу на заседании в марте, говорит и главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Снижать ставку ЦБ не готов, так как предполагает, что это будет активизировать потребительские расходы и мешать борьбе с инфляцией, а повышать ставку, когда она и так вдвое выше инфляции, уже бессмысленно», — объясняет эксперт.

По мнению Васильева, ключевая ставка может остаться двузначной весь 2024 год, а возможно, и большую часть 2025 года. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин допускает, что цикл двузначных ставок может продлиться полтора-два года. В марте он тоже ждет сохранения ставки Банка России 16%. Григорьев ожидает, что до конца 2024 года ставка не будет ниже 12% годовых.

Какова вероятность повышения ставки

В рисковом сценарии возможно повышение ставки до 17%, не исключает Васильев. Вероятность реализации этого сценария он оценивает в 20%. Коныгин оценивает вероятность повышения ставки в марте в 30%, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова — лишь в 5%, основным сценарием мартовского заседания эксперт видит сохранение ставки. Повышение возможно, если показатели недельной инфляции вдруг окажутся непредсказуемо высокими или, например, случится резкое ослабление рубля до уровня 100 к доллару и выше, полагает эксперт. Какой шаг ужесточения выберет в этом случае ЦБ, «будет зависеть от степени угрозы возможных «черных лебедей» для российской экономики», отмечает Мильчакова.

«Если будет всплеск инфляции, мы можем увидеть даже повышение, хотя этот сценарий менее вероятен», — не исключает и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев тоже допускает, что на заседании может быть высказано предложение о повышении ключевой ставки, так как «сохраняется риск раскручивания инфляции во втором квартале». Полностью исключать вариант повышения ставки на заседании в марте нельзя, согласен директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Но скорее это будет сюрпризом, в целом в ожидания рынка и среднесрочный прогноз Банка России заложено снижение ставки, говорит эксперт.

Из резюме обсуждения ключевой ставки видно, что на прошлом заседании регулятор рассматривал два решения: не изменять ключевую ставку и повысить ее до 17%, напоминает ведущий аналитик «Цифра брокера» Даниил Болотских. Аргументами за принятие решения о повышении тогда выступали недостаток исчерпывающих свидетельств устойчивого снижения инфляции, ухудшение условий внешней торговли и рост дисконта российской нефти, отмечает он. «Сегодня мы видим, как дисконт вернулся к снижению, а поступающие данные по инфляции все еще говорят об отсутствии устойчивой тенденции», — оценивает аналитик. В таких обстоятельствах снова возможно обсуждение сценария ужесточения, но вероятность принятия именно такого решения низкая, заключает Болотских.