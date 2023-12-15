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Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки

Эльвира Набиуллина: Центробанк близок к завершению цикла роста ключевой ставки
Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики, сообщила Эльвира Набиуллина. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Центробанк в скором времени может завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, которая будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала Набиуллина.

На заседании в пятницу, 15 декабря, Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — ее новое значение составило 16% вместо 15% ранее.

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«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — отметили в ЦБ.

При этом регулятор не раз подчеркивал, что ставки останутся высокими продолжительное время в отличие от ситуаций 2014 и 2022 годов, когда ЦБ сначала резко повышал ставку, а потом постепенно ее снижал. По данным на 11 декабря, инфляция в годовом выражении составила 7,1%, по итогам ноября она находилась на уровне 7,5%. ЦБ ожидает, что и по итогам года она составит 7,5%, но это верхняя граница прогноза Банка России, который в целом стремится привести инфляцию к цели 4%. Регулятор ожидает, что в 2024 году рост цен замедлится до 4–4,5%, и это предполагает «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Центробанк ключевая ставка Эльвира Набиуллина

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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