Набиуллина сообщила о скором завершении цикла роста ставки

Центробанк близок к тому, чтобы завершить нынешний цикл ужесточения политики, сообщила Эльвира Набиуллина. Но все будет зависеть от новых данных по инфляции

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Центробанк в скором времени может завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, которая будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала Набиуллина.

На заседании в пятницу, 15 декабря, Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — ее новое значение составило 16% вместо 15% ранее.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», — отметили в ЦБ.

При этом регулятор не раз подчеркивал, что ставки останутся высокими продолжительное время в отличие от ситуаций 2014 и 2022 годов, когда ЦБ сначала резко повышал ставку, а потом постепенно ее снижал. По данным на 11 декабря, инфляция в годовом выражении составила 7,1%, по итогам ноября она находилась на уровне 7,5%. ЦБ ожидает, что и по итогам года она составит 7,5%, но это верхняя граница прогноза Банка России, который в целом стремится привести инфляцию к цели 4%. Регулятор ожидает, что в 2024 году рост цен замедлится до 4–4,5%, и это предполагает «продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».