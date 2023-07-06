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Набиуллина допустила новые лимиты по кредитам для рискованных заемщиков

Эльвира Набиуллина: ЦБ думает над лимитами для кредитов с долговой нагрузкой выше 50%
ЦБ думает над новыми ограничениями для заемщиков, которые тратят на выплаты по кредитам больше половины своего дохода. Регулятор считает такие займы рискованными, рассказала Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Существенная часть необеспеченных кредитов выдается людям, которые тратят на их погашение свыше 50% своего дохода, и ЦБ думает над тем, чтобы дополнительно ограничить эту тенденцию, запретив банкам выдавать подобные кредиты сверх определенного лимита, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Количественные лимиты [на кредиты] мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем ужесточать. Мы ужесточали лимиты по кредитам заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки высокий, в зоне 80+. То есть 80% дохода они уже направляют на погашение кредита. Может быть, чуть менее рискованными, но тем не менее рискованными остаются кредиты с ПДН 70+ и так далее. Мы видим, что по необеспеченным кредитам сейчас 60–61% выдается людям с ПДН 50+. То есть уже более половины дохода они тратят на погашение кредитов», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«Поэтому думаем о том, чтобы, может быть, и здесь применять этот инструмент лимитирования, чтобы избежать ускоренного роста высокорискованного кредитования», — добавила глава ЦБ.

В июне 2023 года российские банки выдали клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн руб., показывает статистика Frank RG, — это рекорд для рынка. Всего за январь—июнь россияне заняли у банков 7,3 трлн руб., что на 10,7% больше, чем во второй половине 2022 года, когда выдачи восстанавливались после провала в кризис.

ЦБ уже реагирует на кредитный бум введением лимитов. В частности, с 1 января на кредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Кредитование заемщиков с ПДН свыше 50% регулятор тоже сдерживает, но пока не так жестко: с 1 сентября он поднимет для банков макропруденциальные надбавки по таким необеспеченным кредитам. Мера также коснется кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых.

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Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина потребкредиты ЦБ
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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