Набиуллина допустила новые лимиты по кредитам для рискованных заемщиков

ЦБ думает над новыми ограничениями для заемщиков, которые тратят на выплаты по кредитам больше половины своего дохода. Регулятор считает такие займы рискованными, рассказала Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Существенная часть необеспеченных кредитов выдается людям, которые тратят на их погашение свыше 50% своего дохода, и ЦБ думает над тем, чтобы дополнительно ограничить эту тенденцию, запретив банкам выдавать подобные кредиты сверх определенного лимита, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Количественные лимиты [на кредиты] мы ужесточали, ужесточаем и, может быть, будем ужесточать. Мы ужесточали лимиты по кредитам заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки высокий, в зоне 80+. То есть 80% дохода они уже направляют на погашение кредита. Может быть, чуть менее рискованными, но тем не менее рискованными остаются кредиты с ПДН 70+ и так далее. Мы видим, что по необеспеченным кредитам сейчас 60–61% выдается людям с ПДН 50+. То есть уже более половины дохода они тратят на погашение кредитов», — сказала Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК.

«Поэтому думаем о том, чтобы, может быть, и здесь применять этот инструмент лимитирования, чтобы избежать ускоренного роста высокорискованного кредитования», — добавила глава ЦБ.

В июне 2023 года российские банки выдали клиентам-физлицам свыше 4,5 млн кредитов на 1,47 трлн руб., показывает статистика Frank RG, — это рекорд для рынка. Всего за январь—июнь россияне заняли у банков 7,3 трлн руб., что на 10,7% больше, чем во второй половине 2022 года, когда выдачи восстанавливались после провала в кризис.

ЦБ уже реагирует на кредитный бум введением лимитов. В частности, с 1 января на кредиты клиентам с ПДН выше 80% должно приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. Кредитование заемщиков с ПДН свыше 50% регулятор тоже сдерживает, но пока не так жестко: с 1 сентября он поднимет для банков макропруденциальные надбавки по таким необеспеченным кредитам. Мера также коснется кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых.