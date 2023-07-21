Центробанк анонсировал дополнительные продажи юаней на ₽2,3 млрд в день

Банк России вводит новый механизм, который подразумевает продажу юаней на открытом рынке. Сумма продаж будет зависеть от расходов ФНБ. В августе-январе она составит 288 млрд руб.

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Центробанк анонсировал дополнительную продажу юаней на российском рынке. Он сообщил, что теперь каждые полгода будет определять сумму продажи китайской валюты в зависимости от того, сколько денег власти инвестировали за этот период в рублях из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Операции зеркалирования будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM) равномерно в течение следующего за расчетным периодом полугодия со смещением на один месяц вперед. При этом, принимая во внимание ликвидность внутреннего валютного рынка, Банк России устанавливает ограничение на максимальный совокупный размер таких операций за полугодие в сумме 300 млрд руб. В случае, если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превышает указанное значение, величина превышения переносится для зеркалирования в последующие периоды», — заявил регулятор.

В теории ЦБ может и наоборот, выкупать юани с рынка — это произойдет в случае, если в ФНБ будут возвращаться инвестиции.

Операции по продаже юаней начнутся уже с 1 августа, следует из релиза ЦБ. По его оценке, с 1 января по 30 июня власти направили из ФНБ на инвестиции 288,4 млрд руб. Соответственно, в период с августа по 31 января следующего года ЦБ будет ежедневно продавать в рынок юаней на 2,3 млрд руб. (в зависимости от курса).

«Фактический ежедневный нетто-объем операций Банка России на валютном рынке и их направленность будет определяться как сальдо двух величин: объема регулярных операций в рамках бюджетного правила и объема, определенного из размера инвестиций из ФНБ. В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня», — резюмирует ЦБ.