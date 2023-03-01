Цена российской нефти для налогов осталась ниже $50 второй месяц подряд

Средняя цена российской нефти Urals в феврале вновь оказалась чуть ниже $50 за баррель, сообщил Минфин. От этой котировки считаются налоги в нефтяной отрасли. Реальные цены по экспорту российской нефти в Азию — выше

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Средняя цена нефти Urals в феврале 2023 года составила $49,56 за баррель — это в 1,9 раза ниже, чем Urals стоила в феврале 2022 года ($92,15), сообщил 1 марта Минфин.

В январе 2023 года баррель Urals оценивался в $49,48, то есть с начала года стоимость российского эталона, по данным Минфина, не превышает $50.

Публикуемые Минфином ежемесячные котировки Urals основаны на информации международного ценового агентства Argus Media и отражают расчетные котировки Urals в европейских портах Роттердам и Аугуста. Поскольку российская нефть практически больше не поставляется морем в Европу, Argus исходит из данных об экспортных ценах спотовых партий Urals в российских портах (которые он добывает путем опроса трейдеров и других участников рынка) и к ним приплюсовывает стоимость фрахта судна на таком маршруте и стоимость страхования.

Физический рынок российской экспортной нефти стал гораздо менее прозрачен после начала спецоперации на Украине, и котировки Argus на базисе поставки до европейских портов перестали быть репрезентативными, поскольку Россия перенаправила нефть, шедшую раньше в Европу, в Турцию, Китай, Индию и ряд других нейтральных/дружественных стран.

Однако от котировок Urals, определяемых Argus, по-прежнему зависят налоги, уплачиваемые российскими нефтяными компаниями. Власти, озабоченные снижением налоговых поступлений от нефтяного сектора (так что с января 2023 года Минфину приходится расходовать юаневые резервы ФНБ), в феврале предложили изменить порядок определения цены на нефть для целей налогообложения (НДПИ, налог на дополнительный доход, возвратный акциз на нефтяное сырье). Фактически новый порядок (закон был подписан уже 23 февраля) ограничивает скидку на Urals по отношению к североморской эталонной смеси Brent размером в $25 за баррель для целей расчета налогов (с середины 2023 года). В последние месяцы дисконт Urals к Brent оценивался Argus в $30–35 за баррель. С июля 2023 года, независимо от фактических цен продажи нефти российскими экспортерами, налоги они будут платить исходя из того, что их нефть стоит как минимум «Brent минус $25» (в качестве переходной меры для налоговых периодов апреля, мая и июня скидка будет равна, соответственно, $34, $31 и $28).

В Минфине оценивали, что введение ограничения по дисконту Urals принесет бюджету 600 млрд руб. в 2023 году. В связи с этим аналитики ожидают, что со второй половины года Минфин перестанет продавать юани из ФНБ, поскольку нефтегазовые доходы бюджета вновь достигнут заранее определенного базового уровня или выше.

Изменение порядка направлено в том числе на то, чтобы «снизить стимулы для возможных манипуляций нефтяников с отпускными ценами, ведь одна из гипотез заключается в том, что часть дисконта оседает на офшорных счетах перевозчиков, связанных с нефтяными компаниями», предполагала инвестиционная компания «Локо-Инвест».

Зарубежные исследователи, включая профессора экономики Калифорнийского университета Олега Ицхоки и научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Элину Рыбакову, в феврале опубликовали статью, где утверждают, ссылаясь на находящиеся в их распоряжении таможенные данные, что по крайней мере в декабре 2022 года российские компании продавали нефть на экспорт по средневзвешенной цене $74 за баррель по сравнению с официальной средней ценой Urals $52 и ценовым потолком коалиции G7 в $60. По их данным, особенно продажи из тихоокеанского порта Козьмино идут по ценам существенно выше «потолка», а значительная часть этой цены фактически уходит трейдинговым структурам из ОАЭ и Гонконга с непрозрачной структурой собственности (авторы предполагают, что некоторые из них могут быть связаны с российскими нефтяными компаниями).