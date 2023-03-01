Цена российской нефти для налогов осталась ниже $50 второй месяц подряд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках» Политика, 17:14
Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе Общество, 17:12
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы Город, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым Политика, 17:03
МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40% Экономика, 17:02
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о беременности вторым ребенком Спорт, 16:45
Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну Политика, 16:43
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 16:43
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена Политика, 16:39
Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами» Общество, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:38
Экономика ,  
0 

Цена российской нефти для налогов осталась ниже $50 второй месяц подряд

Минфин: средняя цена российской нефти Urals упала за год в 1,9 раза, до $49,56
Средняя цена российской нефти Urals в феврале вновь оказалась чуть ниже $50 за баррель, сообщил Минфин. От этой котировки считаются налоги в нефтяной отрасли. Реальные цены по экспорту российской нефти в Азию — выше
BRENT BRENT $84,73 +1,13%
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Средняя цена нефти Urals в феврале 2023 года составила $49,56 за баррель — это в 1,9 раза ниже, чем Urals стоила в феврале 2022 года ($92,15), сообщил 1 марта Минфин.

В январе 2023 года баррель Urals оценивался в $49,48, то есть с начала года стоимость российского эталона, по данным Минфина, не превышает $50.

Публикуемые Минфином ежемесячные котировки Urals основаны на информации международного ценового агентства Argus Media и отражают расчетные котировки Urals в европейских портах Роттердам и Аугуста. Поскольку российская нефть практически больше не поставляется морем в Европу, Argus исходит из данных об экспортных ценах спотовых партий Urals в российских портах (которые он добывает путем опроса трейдеров и других участников рынка) и к ним приплюсовывает стоимость фрахта судна на таком маршруте и стоимость страхования.

Физический рынок российской экспортной нефти стал гораздо менее прозрачен после начала спецоперации на Украине, и котировки Argus на базисе поставки до европейских портов перестали быть репрезентативными, поскольку Россия перенаправила нефть, шедшую раньше в Европу, в Турцию, Китай, Индию и ряд других нейтральных/дружественных стран.

Однако от котировок Urals, определяемых Argus, по-прежнему зависят налоги, уплачиваемые российскими нефтяными компаниями. Власти, озабоченные снижением налоговых поступлений от нефтяного сектора (так что с января 2023 года Минфину приходится расходовать юаневые резервы ФНБ), в феврале предложили изменить порядок определения цены на нефть для целей налогообложения (НДПИ, налог на дополнительный доход, возвратный акциз на нефтяное сырье). Фактически новый порядок (закон был подписан уже 23 февраля) ограничивает скидку на Urals по отношению к североморской эталонной смеси Brent размером в $25 за баррель для целей расчета налогов (с середины 2023 года). В последние месяцы дисконт Urals к Brent оценивался Argus в $30–35 за баррель. С июля 2023 года, независимо от фактических цен продажи нефти российскими экспортерами, налоги они будут платить исходя из того, что их нефть стоит как минимум «Brent минус $25» (в качестве переходной меры для налоговых периодов апреля, мая и июня скидка будет равна, соответственно, $34, $31 и $28).

В Минфине оценивали, что введение ограничения по дисконту Urals принесет бюджету 600 млрд руб. в 2023 году. В связи с этим аналитики ожидают, что со второй половины года Минфин перестанет продавать юани из ФНБ, поскольку нефтегазовые доходы бюджета вновь достигнут заранее определенного базового уровня или выше.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов

Изменение порядка направлено в том числе на то, чтобы «снизить стимулы для возможных манипуляций нефтяников с отпускными ценами, ведь одна из гипотез заключается в том, что часть дисконта оседает на офшорных счетах перевозчиков, связанных с нефтяными компаниями», предполагала инвестиционная компания «Локо-Инвест».

Зарубежные исследователи, включая профессора экономики Калифорнийского университета Олега Ицхоки и научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Элину Рыбакову, в феврале опубликовали статью, где утверждают, ссылаясь на находящиеся в их распоряжении таможенные данные, что по крайней мере в декабре 2022 года российские компании продавали нефть на экспорт по средневзвешенной цене $74 за баррель по сравнению с официальной средней ценой Urals $52 и ценовым потолком коалиции G7 в $60. По их данным, особенно продажи из тихоокеанского порта Козьмино идут по ценам существенно выше «потолка», а значительная часть этой цены фактически уходит трейдинговым структурам из ОАЭ и Гонконга с непрозрачной структурой собственности (авторы предполагают, что некоторые из них могут быть связаны с российскими нефтяными компаниями).

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
цена нефти Urals Минфин налоги
Материалы по теме
Goldman Sachs спрогнозировал Brent по $110 после отмены ограничений в КНР
Политика
Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть
Экономика
Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter