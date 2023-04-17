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Экономисты предложили альтернативное бюджетное правило

Экономисты из ЦБ и ВШЭ: средства ФНБ нужно размещать в рублях и получать с них проценты
Фонд национального благосостояния будет увеличиваться больше, если средства в рамках бюджетного правила размещать не в иностранной валюте, а в рублях и получать с них проценты. Такую альтернативу предложил экономист ЦБ
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Накопление избыточных нефтегазовых доходов в рублях позволило бы приумножать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) больше, чем их размещение в иностранной валюте, как это происходит сейчас. Выгода предполагается благодаря тому, что средства могли бы размещаться на депозитах Центробанка, который начислял бы на них проценты. Такую конфигурацию бюджетного правила представил Вадим Грищенко из департамента исследований и прогнозирования Банка России, выступая на минувшей неделе,13 апреля, на сессии «Проблемы бюджетной политики» в рамках Ясинской (Апрельской) международной научной конференции в НИУ ВШЭ. Концепция разработана в соавторстве с Григорием Жирновым из ВШЭ и Василием Ткачевым из МГИМО.

Бюджетное правило, в общем виде предназначенное для перераспределения доходов от экспорта сырья, в разных модификациях действует в России с 2004 года. В последней «досанкционной» версии, действовавшей с 2017 года, его задача заключалась в снижении зависимости курса рубля и доходов бюджета от колебаний цен на нефть. Это достигалось через покупки или продажи иностранной валюты (в основном долларов и евро) в счет дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов бюджета: в периоды больших конъюнктурных притоков валюты на рынок от экспортеров (из-за высоких цен на нефть), способствующих укреплению рубля, Минфин скупал часть валюты для ФНБ, сдерживая это укрепление, и наоборот — в периоды низких цен на нефть продавал валюту из фонда, не давая рублю слишком ослабеть.

Однако после введения жестких западных санкций, которые ограничили операции с иностранной валютой, действие прежнего бюджетного правила было приостановлено. С 2023 года действует новая версия, которая вводит величину базовых нефтегазовых доходов (8 трлн руб. ежегодно), а все, что свыше этого, должно идти в ФНБ через покупки китайских юаней. Пока Минфин только продавал юани в связи с недостаточными нефтегазовыми доходами с начала 2023 года, но переход к покупкам ожидается во втором полугодии.

Депозит в ЦБ с процентами

В своем докладе авторы предлагают новую конструкцию бюджетного правила, которое будет стабилизировать макроэкономические параметры и снижать риски для финансовой стабильности при изменившихся внешних условиях. От текущей конструкции оно отличается тем, что накапливаемые в ФНБ средства предлагается размещать на депозитах Центробанка в рублях под процент, равный ключевой ставке (он будет начисляться до тех пор, пока ликвидная часть фонда не достигнет предельного объема, предлагаемого авторами на уровне 10% ВВП). Сейчас ликвидная часть ФНБ (средства, не вложенные в компании или проекты) составляет 4,5% ВВП.

«Чтобы сберечь средства, сохранить их платежеспособность, необязательно их размещать в иностранной валюте», — подчеркивает Грищенко.

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Минфин получает нефтегазовые доходы в рублях, поскольку это налоги и таможенные пошлины, собираемые с нефтегазового сектора. Грищенко и его коллеги предлагают, таким образом, не конвертировать эти рублевые сборы в иностранную валюту. По их расчетам, размещение рублей ФНБ на депозиты в ЦБ позволило бы достичь размера ФНБ, примерно на 5 трлн руб. большего, чем при размещении в иностранных активах, к 2040 году.

При отсутствии операций Минфина и ЦБ с иностранной валютой функцию сглаживания изменений валютного курса во времени частично возьмет на себя частный сектор: по оценкам авторов, он ведет себя контрциклически — покупает валюту при высоких ценах на нефть и крепком курсе рубля и продает ее при падении цен на нефть и ослаблении курса.

Формула для предельных расходов бюджета из работы авторов концептуально не отличается от действующей (сумма базовых нефтегазовых доходов, всех ненефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга и баланса бюджетных кредитов).

Главный экономист Банка России Михаил Андреев на той же сессии ВШЭ представил свой доклад с вопросом — какое бюджетное правило предпочтительно для экспортно ориентированной экономики при невозможности накопления внешних активов. Он сопоставил эффективность семи версий бюджетных правил, в том числе правила с расходованием дополнительных сырьевых доходов правительством, правила со сбережением нефтегазовых доходов в иностранных активах или со сбережением внутри страны.

По оценке Андреева, использование Россией правила с операциями на валютном рынке с валютами азиатских стран эффективно по отношению к валютному курсу и инфляции (снижает их волатильность). Однако тот факт, что в бюджет передается фиксированная сумма в рублях (8 трлн руб.), означает сглаживание влияния нефтяных цен на доходы бюджета — в результате текущее российское правило оказывается «самым неэффективным в группе самых эффективных», указал экономист.

РБК направил запрос в Минфин.

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Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
бюджетное правило Валюта рубль курс рубля
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