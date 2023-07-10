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ЦБ счел незначительным влияние мятежа «Вагнера» на курс рубля

ЦБ счел незначительным влияние мятежа ЧВК «Вагнер» на курс рубля в конце июня
Вклад событий конца июня, когда в России случился мятеж ЧВК «Вагнер», оказал незначительное влияние на курс рубля, отметили в ЦБ. В основном ослабление рубля было вызвано сокращением поступления валюты от экспорта
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Внутриполитические события 23–25 июня (в это время в России случился мятеж частной военной компании «Вагнер». — РБК) «оказали незначительное влияние» на месячную динамику рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, который подготовил Банк России. При этом в ЦБ признают, что в эти даты волатильность курса значительно выросла на фоне повышенного спроса на валюту.

«Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Котировки на покупку валюты колебались в широком диапазоне. При этом физические лица приобрели в выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд руб., 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту», — отмечается в обзоре.

Но быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке, констатировали в ЦБ. «Курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 руб. за доллар США, после чего начал корректироваться и к закрытию снизился до 85,09 руб. за доллар США. Относительно закрытия пятницы рубль ослаб всего на 0,46%», — отмечается в обзоре.

В целом же за июнь рубль ослаб к доллару на 10,4% (при этом в мае ослабление достигало только 1%). «Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая (9,1 млрд долл. США) снизился на 22,9%, до 7,0 млрд долл. США», — объясняют в ЦБ. В целом же экспортеры, по данным ЦБ, продавали порядка 90% своей валютной выручки.

Также регулятор обратил внимание на повышение спроса на иностранную валюту «за счет повышения концентрации крупных участников». «Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10 до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля. На фоне ослабления рубля некоторые корпоративные клиенты кредитных организаций начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Кредитные организации одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции. Таким образом, спрос на иностранную валюту усиливался, что оказывало дополнительное давление на рубль», — указано в обзоре.

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Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. Пригожин в ответ объявил о «марше справедливости». Бойцы ЧВК заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, а часть из них направилась в сторону Москвы, их техника прошла через Воронежскую и Липецкую области. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров сообщил о договоренности с Пригожиным о возврате бойцов в лагеря. Дело против Пригожина об организации вооруженного мятежа в России было прекращено, бойцам ЧВК предложили на выбор перебраться в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны. 

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