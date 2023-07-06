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Набиуллина предложила не строить теории заговора из-за курса рубля

Председатель ЦБ Набиуллина: ослабление курса рубля связано с динамикой внешней торговли
Ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Но регулятор будет учитывать эту ситуацию при принятии решения по ключевой ставке
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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Движение курса рубля определяется трендами в международной торговле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, организованном ЦБ.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — отметила Набиуллина.

«И например, масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами. Но надо честно признать: это было следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», — добавила она.

У ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс — «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», подчеркнула глава Банка России. Плавающий курс может быть волатильным «в условиях шоков», однако «важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ». Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, добавила Набиуллина.

По состоянию на 10:20 мск курс доллара достиг 92,9 руб., евро торгуется выше 100 руб. Резкое укрепление иностранных валют к рублю началось утром 26 июня, когда участники рынка отыгрывали события вокруг ЧВК «Вагнер». В то же утро рубль отыграл потери, однако уже со вторника, 27 июня, рост доллара возобновился. По итогам девяти последних торговых сессий доллар и евро выросли более чем на 7 руб.

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При этом динамика курса рубля несет проинфляционные риски, и ЦБ будет учитывать это, принимая решение по ключевой ставке, отметила Набиуллина. Сейчас она находится на уровне 7,5%, ЦБ не менял ее с сентября 2022 года.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Антон Фейнберг
Эльвира Набиуллина российский рубль курс доллара

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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