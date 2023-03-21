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Росбанк рассказал о возможности отправлять переводы в юанях после санкций

Росбанк столкнулся с закрытием своих корреспондентских счетов в дружественных валютах после попадания под санкции. Но переводить деньги за границу, в частности в юанях, он все еще может
Росбанк ROSB ₽114,4 -0,69% Купить
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Росбанк лишился части корреспондентских счетов, открытых в банках дружественных стран в местной валюте, после попадания под санкции. Об этом на брифинге по итогам раскрытия финансовых результатов банка сообщила его председатель правления Наталья Воеводина.

«Были определенные ностро-счета [в дружественных валютах], которые мы потеряли после включения нас в санкции. Не секрет, что игроки боятся вторичных санкций и мы для них сложный партнер, поэтому кое-каких партнеров мы потеряли», — сказала Воеводина. Она уточнила, что корреспондентские отношения с Росбанком прерывали отдельные кредитные организации. «Мы обновляем список валют. Дирхамы мы уже не можем делать, а лиры пока еще нет», — ответила Воеводина на вопрос о платежах в валютах стран, которые не относятся к ближнему зарубежью. Росбанк с прошлого декабря находится под блокирующими санкциями США, а с минувшего февраля — под санкциями ЕС.

В целом, по словам Воеводиной, банк не потерял возможности проводить платежи в некоторых валютах; у клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, сохраняются возможности для расчетов. «В юанях мы достаточно хороши», — привела она пример. Росбанк стремился летом и осенью прошлого года открыть как можно больше корреспондентских счетов и выстраивал отношения с банками-корреспондентами таким образом, чтобы не обмениваться информацией о проведении операций через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT на случай отключения от этой системы, отметила Воеводина: «Наш сценарий предполагает, что от SWIFT нас могли и еще могут отключить, поэтому мы открывали по каждой валюте больше чем один ностро-счет».

Как санкции ударили по международным переводам

Ранее вице-президент Росбанка Александр Рахманин говорил, что российский бизнес из-за санкций и отключения SWIFT испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая, Турции и других стран. «У российского бизнеса, особенно задействованного во внешнеэкономической деятельности, сложилось немножечко ошибочное впечатление, что, грубо говоря, китайская банковская система и китайский корпоративный сектор будет стоять чуть ли не в очереди за тем, как бы помочь россиянам. А по факту после 24 февраля (день начала российской специальной военной операции на Украине. — РБК) мы столкнулись с тем, с чем столкнулись», — рассказывал он.

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Воеводина 21 марта уточнила, что для банка сейчас доступны в достаточном количестве платежные маршруты внутри материкового Китая. «Платить юанями куда-то в Тайвань мы не можем, это для банка с санкционным статусом невозможно. Но опять-таки, в цепочке платежей в юанях могут быть разные банки-корреспонденты и у каждого своя комплаенс-политика. По сути, приходится вот эту цепочку подстраивать под профиль клиента. По статистике платежей, если взять, сколько платежей не проводится в день (value to day), и они где-то там застревают, это не показатели, которые говорят, что сейчас есть системные проблемы. Там достаточно невысокий уровень платежей «на расследовании», — рассказала она.

«Надо вообще понимать, что таких расчетов, какие были раньше, их вообще ни в каких валютах не будет. Таких быстрых и таких дешевых, как было раньше. Сейчас вопрос поиска правильного маршрута платежа, подбор корреспондентской цепочки — это проза дня», — сказала Воеводина.

В интервью РБК в прошлом декабре она также обращала внимание на то, что переводы в долларах и евро уже не будут ходить с такой скоростью и с такой легкостью, как раньше, поэтому банк начал строить корреспондентские отношения с восточными странами. «Теперь у нас есть самая, наверное, широкая на рынке палитра корреспондентских счетов в мягких валютах. Доллары и евро в настоящее время стали токсичными и затратными с точки зрения хранения, поэтому пожалуйста, есть альтернативные валюты, выбирайте», — отвечала она (разговор состоялся еще до попадания Росбанка под санкции США в декабре).

Переводы в юанях также проводят крупнейшие банки, находящиеся под санкциями, — Сбербанк и ВТБ. Сбербанк приостанавливал их в начале июня 2022 года, но уже 17 июня глава банка Герман Греф заявил, что банк восстановил расчеты в юанях для всех категорий клиентов. При этом в сентябре представитель кредитной организации сказал РБК, что у Сбербанка нет переводов в юанях для физлиц. ВТБ осенью 2022 года запустил юаневые переводы для физлиц в обход SWIFT (подробности схемы в банке не раскрыли).

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Росбанк санкции юани
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