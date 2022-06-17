Греф сообщил о возобновлении Сбербанком расчетов в юанях

По его словам, расчеты возобновились для всех категорий клиентов после недельного перерыва. Дополнительных деталей Греф не привел. Сбербанк приостановил расчеты в юанях 7 июня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк возобновил расчеты в юанях, сообщил его глава Герман Греф в ходе делового завтрака в рамках ПМЭФ-2022, передает корреспондент РБК.



«Я сейчас не буду обсуждать все детали, у нас действительно примерно неделю останавливались расчеты, сейчас они восстановлены для всех категорий клиентов», — сказал Греф позднее, во время брифинга.

Сбербанк перестал проводить расчеты в юанях 7 июня. В пресс-службе организации РБК отвечали, что мера коснулась «корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях». Портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка тогда утверждал, что расчеты приостановили «из-за политики банка-корреспондента».

Сотрудники банка говорили порталу, что компаниям придется рассчитываться через иные банки-партнеры или обслуживаться через другие банки, которые проводят расчеты в китайской валюте. Тогда же в пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что организация и партнеры из КНР работают над возобновлением платежей.

Страны Запада ввели против Сбербанка несколько пакетов санкций. В начале апреля это сделали американские власти, которые заморозили активы банка и запретили гражданам США вести с ним бизнес. Корреспондентские счета Сбербанка также заблокировала Великобритания. В конце мая страны Евросоюза согласовали отключение «Сбера» от межбанковской системы обмена данными SWIFT. В самом банке ответили, что это не повлияет на текущую ситуацию в международных расчетах.

В начале апреля Сбербанк остановил все переводы за границу в иностранной валюте для физических лиц. Переводы в рублях проводили в его отделениях в обычном режиме.

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В начале июня Reuters со ссылкой на источники сообщил о проблемах «Сбера» с конвертацией рупий в рубли. По данным агентства, индийская компания Indian Potash не могла оплатить поставки белорусского калия, хотя открыла в банке счет по просьбе белорусской стороны. Сбербанк обязался конвертировать рупии в рубли и перевести их Минску, но не смог этого сделать. В ответ компания пригрозила отозвать перевод, писало агентство.

В «Сбере» эту информацию опровергли и сообщили, что «неисполненных платежей и претензий ни со стороны покупателя, ни со стороны продавца к банку нет».